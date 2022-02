Jurčević je trenirao novo pojačanje Dinama: Evo koje su prednosti i mane Azerbajdžanca

Napadač Mahir Emreli (24), inače reprezentativac Azerbajdžana, novi je igrač Dinama. Stiže iz Legije, u kojoj je posljednjih tjedana pravnim putem pokušavao raskinuti ugovor s tim poljskim klubom, i to zato što su ga napali najžešći klupski navijači koji svojim "ljubimcima" nisu oprostili katastrofalne rezultate u prvenstvu. Emreli je već dugo na radaru Dinama, pokušali su ga maksimirski čelnici dovesti još na početku porečkih priprema, no sve se odužilo. Sada su ga doveli u posljednji trenutak kako bi ga na vrijeme registrirali za dvoboje Europske lige protiv Seville (17. i 24. veljače).

Zabijao Leicesteru i Napoliju

Emreli može igrati kao prva i druga špica, ali i kao krilo. Dinamo je želio tako raznovrsnog napadača koji će donijeti širinu Kopićevu sastavu. Da će Emreli biti pojačanje za Dinamo, smatra i bivši igrač Legije i Dinama Ivica Vrdoljak.

– Radi se o kvalitetnom igraču koji traži loptu u dubinu, a Dinamo takvog napadača nema. On je pravi gol-igrač, iako je u posljednje vrijeme dosta promašivao u stilu Ilije Sivonjića i to je možda jedan od razloga zašto Legija trenutačno tako loše stoji u prvenstvu. Valjda je to odraz stanja cijele momčadi, a uglavnom je promašivao kod rezultata 0:0. Izgubili su najmanje pet takvih utakmica – počeo je Vrdoljak pa dodao:

– No u Europi mu je dosta toga ulazilo. Na početku priče opisali su ga kao pravo pojačanje. Došao je bez odštete i nije tražio prevelik ugovor, oduševljavao je. Statistički je najbolji Legijin igrač. Naravno, da je iskoristio sve te prilike za pogodak, tražili bi ga i veći klubovi od Dinama. Ima 24 godine i Dinamo još može i zaraditi na njemu.

Tržišna je vrijednost ovog napadača dva milijuna eura, a Emreli je ove sezone u 33 utakmice zabio 11 golova. Samo dva gola postigao je u nacionalnom prvenstvu, ali u Europi je zabijao puno više. Dvaput je zabijao Bodo Glimtu, triput Slaviji Prag, a po jednom Leicesteru i Napoliju.

Emreli je bivši napadač Karabaha, koji je za bivšeg prvaka Azerbajdžana u 185 nastupa postigao 67 golova, uz 24 asistencije. Zbog tih brojki Legia ga je i dovela u Poljsku. Mahir Emreli za reprezentaciju je skupio 32 nastupa, postigao četiri gola, a dvaput je zaigrao i protiv vatrenih, kada je na klupi Azerbajdžana sjedio hrvatski nogometni stručnjak Nikola Jurčević.

– Još uvijek dosta mlad igrač s vrlo dobrom statistikom, puno nastupa, golova, asistencija, može igrati na svim pozicijama u napadu, čak može igrati i krilo-beka, jer je fizički jako dobar. Ima jako dobru lijevu nogu i osjećaj za gol, ali i ulazak s krila prema golu. Može još jako puno napredovati, mlad je. Prije mjesec dana Dinamo ga je prvi put kontaktirao pa me nazvao. Raspitivao se o klubu, o Zagrebu, naravno da sam mu rekao sve najbolje. Imao je još dosta ponuda, iz Turske, Bundeslige, no odabrao je Dinamo, procijenio da mu je to najbolja opcija. A osjetio je sigurno i to da su ga u Dinamu jako željeli – rekao nam je Jurčević.

Raspitivao se o Zagrebu

Jurčević je još dodao:

– Vjerujem da je pojačanje za Dinamo. Istina, plavi imaju standardiziranu momčad, trebat će mu sigurno neko vrijeme da se nametne, ali vjerujem da može postati igrač koji će još poboljšati Dinamo.

Financijski detalji transfera još nisu objavljeni, prema nekim izvorima bit će dio kompenzacije za Lirima Kastratija, s obzirom na to da Legija još duguje novac Dinamu za taj transfer. Legija ga je teško mogla zadržati i zbog incidenta navijača, nakon tog napada Emreli je prekrižio ostanak u Varšavi.