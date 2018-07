Juniori izgubili od Španjolske, u drugi krug bez bodova

Hrvatska muška juniorska reprezentacija je u reprizi prošlogodišnjeg polufinala Svjetskog prvenstva na Europskom prvenstvu u Sloveniji poražena od Španjolske i u drugi krug natjecanja odlazi s drugog mjesta u skupini i bez prenesenih bodova. Španjolska je slavila s 36:31 (20:12), a najveći dio posla napravila je još u prvom poluvremenu kada je u potpunosti slomila hrvatske juniore.

Nedostajalo je agresivnosti u obrani i preciznosti u napadu, a Španjolci su bez većih problema kažnjavali svaku pogrešku koju je Hrvatska napravila. Izabranici Vladimira Vujovića bolje su zaigrali u drugom poluvremenu, ali španjolska prednost je bila nedostižna.

Puno bolje su otvorili Španjolci koju su vrlo lako dolazili do pogodaka. Hrvatska obrana nije bila agresivna i nedostajalo je brzine da se zatvore svi hitronogi španjolski napadači. Brzo su se zato odvojili na 4:1 i stavili Hrvatsku u poziciju da mora loviti rezultat, a to je išlo jako teško. Duboka obrana koju su igrali juniori španjolske zadavali je puno problema hrvatskim napadačima, pa je Vladimir Vujović tražio pravo rješenje na vanjskoj liniji. U devetoj minuti Gonzalo Perez Arce završio je na tribinama zbog neopreznog starta na Tomislavu Špruku. Ubrzo su ostali bez još jednog igrača na terenu, ali i s četvoricom su hrvatskoj uspjeli zabiti pogodak.

U 13. minuti Vujović je morao pozvati time-out, ali niti to nije pomoglo. Prošlogodišnji finalisti Svjetskog prvenstva koristili su sve šanse koje im je Hrvatska davala pa su 17. minuti vodili s visokih sedam pogodaka (12:5). Na kratko su se hrvatski juniori probudili i zabili dva pogotka za redom i smanjili na 13:8, ali Španjolska je ponovo otišla na +7. Pogotkom sa sirenom Adria Martinez postavio je konačnih 20:12 nakon prvog poluvremena.

Iako je Španjolska odmah zabila za 21:12 i povećala svoju prednost, Hrvatska je znatno ubrzala svoju igru i zgusnula se u obrani. To je i donijelo rezultat pa su preko Josipa Šarca, Danijela Papića i Filipa Vistoropa smanjili zaostatak na šest pogodaka (18:24).

Ponovo je to kratko trajalo. Španjolci su vezali nova dva pogotka i vratili se na +8. Hrvatski juniori su se do samo kraja trudili smanjiti rezultatski zaostatak i to su i uspjeli, no Španjolska je upisala pobjedu i dva boda koja nosi sa sobom u drugi krug.

Sutra je ponovo dan odmora. Nastavak natjecanja slijedi u utorak, 24. srpnja, kada će Hrvatska u 13 sati igrati s drugoplasiranim iz skupine D. To će biti pobjednik susreta između Danske i Francuske koji se igra u 17 sati. Prvo mjesto u skupini D već je osigurala reprezentacija Portugala s kojom će Hrvatska igrati u srijedu, 25. srpnja, s početkom u 15 sati. Sve utakmice i dalje se igraju u Zlatorog Areni u Celju.