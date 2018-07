Halil Jaganjac za oproštaj želi do nove medalje

U slovenskom Celju danas počinje Europsko juniorsko prvenstvo za rukometaše. Za Hrvatsku prilično važno jer riječ je o generaciji igrača do 20 godina koji bi danas-sutra trebali zaigrati za seniorsku reprezentaciju. Doduše, jedna već igra – Halil Jaganjac. To je generacija koja je prije dvije godine osvojila kadetsko srebro, a lani su bili četvrti na Svjetskom kadetskom prvenstvu. Ako spominjemo imena, onda treba istaknuti da imamo tri sjajna srednja vanjska – Lučin, Bahtijarević i Vistorop, dva sjajna lijeva vanjska, Jaganjca i Šarca, te sjajnog desnog vanjskog Martinovića. Hoće li samo to biti dovoljno za medalju, pitali smo Vladimira Vujovića, izbornika Hrvatske.

Jaganjac nije na sto posto

Sve je to lijepo na papiru. Ali, ne treba smetnuti s uma da većina tih igrača uopće nije igrala ili je malo igrala u svojim klubovima u protekloj sezoni. Tu ponajprije mislim na Lučina i Bahtijarevića, a Vistorop je igrao u ipak prilično kvalitetom slaboj ligi Bosne i Hercegovine. Šarac je zbog ozljede propustio veći dio sezone, kao i Vekić. Jaganjac trenutačno nije sto posto spreman jer ga muči ozljeda. Dakle, nisam mogao napraviti kompletne pripreme sa svim igračima jer su neki morali trenirati po posebnom programu – rekao je Vujović.

Ni raspored vam nije išao na ruku.

Istina. U skupini imamo Rusiju, Poljsku i Španjolsku. Nisu to jake reprezentacije, ali nisu ni slabe. Primjerice, Španjolsku smo prošle sezone na SP-u pobijedili dosta tijesno, s dva pogotka razlike. U drugom krugu križamo se sa skupinom u kojoj su Francuska, aktualni europski i svjetski prvaci u ovoj generaciji te Danska od koje smo na SP-u izgubili u susretu za broncu. Ako želimo do velikog rezultata, morat ćemo prvo u skupini sve pobijediti, a onda ćemo dalje razmišljati što nam treba za polufinale – kaže Vujović.

Zanimljivo je da ćemo sve tri utakmice u skupini igrati u istom terminu, pomalo neuobičajenom.

Da, sve tri utakmice igramo u 13 sati. Tako smo ovih dana i trenirali, baš u to vrijeme. Mislim da su se dečki priviknuli na taj podnevni termin – istaknuo je Vuja.

U povijesti svjetskih juniorskih prvenstava Hrvatska nikad nije osvojila medalju. Bili smo dvaput četvrti. Prvi put 2007. u Makedoniji (Šunjić, Musa, Gojun, Čupić, Blažević) kada smo u polufinalu izgubili od Njemačke, a u susretu za broncu od Danske (26:27). Drugi put bili smo četvrti 2013. u Bosni i Hercegovini (Vuglač, Š. i F. Ivić, Kaleb, Obranović, Pavlović, Cindrić, Mandalinić) kada smo u polufinalu izgubili od Španjolske u produžetku (35:36), a u susretu za broncu od Francuske (27:32).

Od minus osam do plus 12

Iza Hrvatske više je od mjesec dana priprema u prekinutom nizu i u sklopu tih priprema hrvatski su juniori odigrali čak šest prijateljskih utakmica i igrali na “Four nations” turniru u mađarskom Dabasu. Prijateljske susrete igrali su protiv Saudijske Arabije (33:25, 33:17), Mađarske (36:29, 32:29) i Slovenije (22:30 i 30:19). Turnir u Dabasu Vujovićevi izabranici osvojili su bez poraza pobijedivši redom Austriju (31:18), Mađarsku (34:25) i Slovačku (29:22).

– Ne znam što bih rekao o pripremnim utakmicama, pogotovo o onima protiv Slovenije. U samo 48 sati od poraza od minus osam došli smo do pobjede od plus 12 u Ivanić Gradu. Ima puno oscilacija i to nije dobro. No, moramo se prvo koncentrirati na prvu utakmicu. Mislim da igramo puno modernije od Rusa. Sjetimo se da je ova generacija s Poljacima imala velikih problema, ali uvijek smo pobjeđivali. Španjolska igra maštovito, igra s puno križanja. Ponavljam, bit će izuzetno važno prenijeti sve bodove u drugi krug – istaknuo je Vladimir Vujnović kojem je ovo prvo veliko muško rukometno natjecanje.

– Bio sam s mlađim ženskim dobnim selekcijama na EP-u i SP-u. Ovo mi je prvo muško veliko natjecanje – dodao je.