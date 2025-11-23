Joško Jeličić: Livaju je bolio trbuh? I ja sam tako znao govoriti mami kad mi se nije išlo u školu

Nakon što je Rijeka u 14. kolu SuperSport HNL-a nanijela Hajduku najteži poraz u povijesti međusobnih ogleda na Rujevici rezultatom 5:0, nogometna javnost ostala je u šoku, ne samo zbog rezultata, već i zbog događaja koji su uslijedili. U središtu pozornosti našao se stručni komentator MAXSport televizije Joško Jeličić, koji je bez zadrške analizirao situaciju koja prijeti potpunim urušavanjem ambicija splitskog kluba.

- Nije mi drago jer mi se čini da su se predali, ne samo igrači, nego i trener. Situacija na poluvremenu je tražila da se napravi više promjena. Ne zbog rezultata, možda bi završilo i 6:0, ali da malo zaštitiš mlađe igrače. Svi osim Pukštasa nisu ni došli na utakmicu. Smiješ izgubiti, ali na ovaj način ne smiješ, raspao si se - rekao je Jeličić.

No, ono što je najviše odjeknulo u eteru jest Jeličićev komentar na situaciju oko Marka Livaje, koji nije bio u sastavu zbog navodnih zdravstvenih problema. Jeličić nije štedio ni kapetana Hajduka ni trenera Garciju, povukavši paralelu s dječjim izgovorima. Komentirajući Livajine "trbušne tegobe", Jeličić je sarkastično primijetio kako je i on znao majci govoriti da ga boli trbuh kada mu se nije išlo u školu, jasno aludirajući na sumnju u opravdanost izostanka najboljeg i najplaćenijeg igrača lige u ovako važnom trenutku.

- Znam da Garcia ima visoku razinu socijalne inteligencije, ali to što je on izjavio za Livaju se ne radi. U svakom velikom klubu se rješava u četiri zida. To me podsjeća na situaciju Gattusa i Perišića. Sjednu trener i igrač i pokušaju ih riješiti. Ovako je otvorena Pandorina kutija. Ako se ovako ne ishendla na pravi način, ovo je početak kraja Garcije. Ne bih to volio jer je kvalitetan trener, ali klub treba biti iznad svih. Neću ulaziti u njegove trbušne tegobe, i ja sam znao to reći mami kad mi se nije išlo u školu. On je trebao zatomiti ego, koliko god davao i daje Hajduku u četiri godine, trebao je dati drugim igračima koji ne igraju primjer, i oni bi mogli iskazivati nezadovoljstvo. A pričamo o situaciji u kojoj je Hajduk prvi na ljestvici nakon 14 kola, što nitko nije vjerovao - poručio je Jeličić.

Dodao je i ovo:

- Kad krenu anketice pa legende što čekaju pozive portala kao catering na poluvremenu u Splitu. Da, Garcia je izgubio 5-0, dobio je šamar, treba mu ukazati na sve, ali na početku i kraju: Hajduk je prvi. Stvari su se u zadnjih 12 godina promijenile, Hajduk je samo dvaput završio na kraju ispred Rijeke. Vidjelo se na licu Sancheza koliko se olakšao, figurativno rečeno, i sigurno će puno lakše završiti ovaj dio sezone.