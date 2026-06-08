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VELIKA KONKURENCIJA

Najveća zvijezda idućeg suparnika Hrvatske nema sigurno mjesto, dobio je jasnu poruku

International Friendly - England Press Conference
Jim Rassol/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 15:33

Engleski izbornik napomenuo je da ga raduje forma veznjaka Real Madrida nakon ozljede koju je pretrpio u veljači i zbog koje je pauzirao pet tjedana

Thomas Tuchel, izbornik Engleske koja je prvi protivnik Hrvatske na SP-u, istaknuo je da Judea ‌Bellinghama očekuje velika konkurencija za mjesto u početnoj postavi. 

"Da, očekuje ga velika konkurencija. Uloge se uvijek mogu promijeniti, ali trenutno imamo 14 ili 15 ​potencijalnih startera i on je među njima", odgovorio je Tuchel na novinarski upit. 

Engleski izbornik napomenuo je da ga raduje forma veznjaka Real Madrida nakon ozljede koju je pretrpio u veljači i zbog koje je pauzirao pet tjedana. "On izgleda dobro na treninzima. Mislim da mu je pauza zbog ozljede išla na ruku, jer sada je gladan povratka na teren",  dodao je Tuchel.

U kvalifikacijama za SP Bellingham je nastupio u četiri utakmice, a playmaker Aston Ville ​Morgan Rogers u svih osam. 

Englezi se pripremaju na Floridi, a u subotu su u prijateljskoj utakmici pobijedili Novi Zeland s 1-0 pogotkom Harryja Kanea. U srijedu ih očekuje posljednja pripremna utakmica, a protivnik im je Kostarika.

Poznati novinar prognozirao rezultat Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Ključne riječi
SP 2026. Engleska Jude Bellingham

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