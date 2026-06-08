Merkel jednom rečenicom opisala kako Trump razmišlja. Nije ohrabrujuće

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel ponovno je u središtu političke pozornosti. Nakon višegodišnjeg povlačenja iz javnosti, posljednjih mjeseci sve češće komentira međunarodne odnose i stanje u Njemačkoj, pritom ne izbjegavajući ni samokritiku ni procjene političkih lidera koje je godinama susretala na svjetskoj sceni. U razgovoru za nedjeljno izdanje Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitunga (FAS), dugogodišnja čelnica CDU-a otvoreno je govorila o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, usponu desnice u Njemačkoj, migracijskoj politici i sigurnosnim izazovima Europe.

Govoreći o Trumpovu političkom pristupu, Merkel smatra da njegovo poslovno iskustvo snažno oblikuje način na koji promatra međunarodne odnose. Prema njezinu tumačenju, riječ je o logici koja proizlazi iz tržišta nekretnina, gdje postoji samo jedan pobjednik. Ovako opisuje njegov način razmišljanja: „Parcela može pripasti samo jednoj osobi. A ako je dobije netko drugi, ja sam izgubio.” Dodaje kako upravo takav pogled otežava razumijevanje političkih procesa koji ne počivaju nužno na pobjedi jedne strane. O Trumpu kaže i ovo: „On ne može zamisliti da u politici ne može pobijediti samo jedna strana, nego i obje strane.”

Merkel je pritom podsjetila da je s Trumpom izravno surađivala tijekom njegova prvog predsjedničkog mandata između 2017. i 2021., a osvrnula se i na aktualno razdoblje njegove administracije u Washingtonu. Prema njezinoj procjeni: „Trumpova administracija uzima puno tješnje i jasnije u obzir interese tehnološke industrije.” Jedna od tema intervjua bila je i migrantska politika iz 2015. godine – odluka koja je obilježila njezin politički mandat i ostavila snažne posljedice na njemačku političku scenu. Merkel ne bježi od odgovornosti kada govori o jačanju krajnje desne Alternative za Njemačku, piše DW.

Na pitanje je li tadašnja politika otvorenih vrata pridonijela rastu potpore AfD-u, odgovara bez zadrške: „Naravno da je moja odluka pridonijela tome da je rejting AfD-a ponovno porastao.” Istodobno brani tadašnje postupke njemačkih vlasti, podsjećajući na okolnosti velikog izbjegličkog vala iz Sirije i Afganistana. O svojoj poznatoj poruci iz tog razdoblja ponovno govori u istom tonu: „Mi to možemo.” Danas, s vremenskim odmakom, ocjenjuje: „Tadašnju humanitarnu izvanrednu situaciju uspjeli smo svladati uz pomoć vrlo, vrlo mnogo ljudi i podupiratelja tako da se ljudima moglo pomoći. Da i dalje imamo problema s ilegalnom migracijom, to uopće nije upitno.”

Bivša kancelarka osvrnula se i na pitanje sigurnosti te otvoreno priznala da europske članice NATO-a nisu dovoljno brzo reagirale na promijenjene geopolitičke okolnosti nakon 2014. godine. Podsjećajući na obvezu povećanja obrambenih izdvajanja dogovorenu na summitu u Walesu, ocijenila je: „Gledajući unatrag, nismo bili dovoljno brzi”, a zatim dodala: „To je već tada razljutilo predsjednika Trumpa. Tu smo imali slabu točku.” Na unutarnjopolitičkom planu Merkel ostaje rezervirana prema ideji povratka obveznog vojnog roka, ukinutog upravo tijekom njezina mandata. Smatra da pitanje pravednosti i dalje ostaje neriješeno te upozorava: „Želim podsjetiti da se ne nastavlja na vojnu obvezu koju je služilo 85 posto jednog godišta, nego tek oko 20 posto.”

Posebno zabrinjavajućim smatra rast nacionalnih politika i zatvaranje država prema vanjskom okruženju. Upozorava kako takvi procesi mogu dugoročno imati ozbiljne posljedice. Kako kaže: „Time se onda odjednom počinju razlike prema drugima smatrati presudnima za vlastitu dobrobit. To ne smijemo dopustiti. To poznajemo iz povijesti. To ne završava dobro.” Govoreći o aktualnoj njemačkoj vlasti i kancelaru Friedrichu Merzu, kojemu ankete posljednjih mjeseci nisu naklonjene, Merkel zauzima zaštitnički ton. Smatra da je nepravedno očekivati brza rješenja u okolnostima dubokih međunarodnih promjena.

Pritom postavlja pitanje: „Kako se mogu riješiti svi problemi u doba u kojem Sjedinjene Američke Države vode potpuno novu politiku prema Europi, u kojem imamo rat između Ukrajine i Rusije, u kojem tehničke promjene, prije svega umjetna inteligencija, prodiru u živote svih nas?” Za Alternativu za Njemačku kaže: „Ona koristi nezadovoljstvo kako bi pokušala podijeliti narod na pravi narod i na elitu koju definira AfD.”

Iako njihov odnos godinama nije bio jednostavan, Merkel vjeruje da sadašnja vlada još ima prostor za provedbu reformi. Na pitanje može li Merz uspjeti, odgovara kratko i nedvosmisleno: „Da.” Za kraj je aktualnom kancelaru uputila i poruku o političkoj izdržljivosti. Nakon što je Merz nedavno izjavio da nijedan njemački kancelar prije njega nije bio izložen tolikim pritiscima na društvenim mrežama, Merkel je podsjetila na savjet svojega političkog mentora: „Ja sam se uvijek ravnala prema Helmutu Kohlu. On je rekao da ga nitko nije prisilio da radi ovaj posao.”