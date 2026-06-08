Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Rat protiv BDP-a ili kako Možemo i SDP dekretom ukidaju matematiku

08.06.2026. u 08:41

“Može li obitelj dočekati kraj mjeseca” ovisi isključivo o tome je li država stvorila uvjete u kojima se rad isplati, u kojima porezi ne guše poduzetništvo i u kojima se vrijednost stvara, a ne samo raspodjeljuje. A sve to se, na žalost populista, mjeri upravo tim “mrskim” makroekonomskim pokazateljima. Hajdaš Dončić očito računa na kratko pamćenje birača.

Siniša Hajdaš Dončić, šef bezidejnog SDP-a i pretendent na premijersku poziciju, ponovno je posegnuo u najdublji džep političke demagogije i izvukao rečenicu koja bi trebala zvučati duboko, a zapravo je plitka poput ljetne lokve na zagrebačkom asfaltu. Kaže tako vrli Hajdaš Dončić tijekom cirkuskog antiinflacijskog pohoda po Hrvatskoj zajedno sa sektom Možemo: “Ekonomija nije BDP, nego može li obitelj dočekati kraj mjeseca.” Zvuči sjajno, zar ne? Čista patetika za slamanje srca na predizbornim skupovima, melem za uši osiromašenog biračkog tijela i idealan materijal za jeftine transparente. No ako tu rečenicu ogulite od njezina površinskog patosa, ispod nje ne ostaje ništa doli golog, opasnog i ekonomski nepismenog populizma.

Ključne riječi
gospodarstvo Možemo! BDP Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 12

Pogledaj Sve
AS
Asus
09:15 08.06.2026.

Hajdaš se dokazao svojim (ne) znanjem ekonomije kao ministar u najnesposobnijoj vladi RH predlažući prodaju autocesta

Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:28 08.06.2026.

Može li Hrvatska dočekati jednoga sposobnog, dobroćudnog, ineligentnog i domoljubnog ljevičara na vrhu tih stranaka?

MA
Maro15
09:38 08.06.2026.

Mene zanima Hajdaseva ekonomija. Zanima me, kako? Kako će on smanjiti cijene i povećati plaće i uzbto suzbiti inflaciju? To bih htio da ga netko pita i da on da konkretan odgovor. Ovo lamatanje, kriv je ovaj ili onaj, mi ćemo podići mirovine na 1000e to je samo mlaćnje prazne slame. Daj nam konktetno prijedlog i način.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!