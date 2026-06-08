Rat protiv BDP-a ili kako Možemo i SDP dekretom ukidaju matematiku

Siniša Hajdaš Dončić, šef bezidejnog SDP-a i pretendent na premijersku poziciju, ponovno je posegnuo u najdublji džep političke demagogije i izvukao rečenicu koja bi trebala zvučati duboko, a zapravo je plitka poput ljetne lokve na zagrebačkom asfaltu. Kaže tako vrli Hajdaš Dončić tijekom cirkuskog antiinflacijskog pohoda po Hrvatskoj zajedno sa sektom Možemo: “Ekonomija nije BDP, nego može li obitelj dočekati kraj mjeseca.” Zvuči sjajno, zar ne? Čista patetika za slamanje srca na predizbornim skupovima, melem za uši osiromašenog biračkog tijela i idealan materijal za jeftine transparente. No ako tu rečenicu ogulite od njezina površinskog patosa, ispod nje ne ostaje ništa doli golog, opasnog i ekonomski nepismenog populizma.