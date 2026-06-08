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UHIĆEN 47-GODIŠNJI UKRAJINAC

Susjedi nakon stravične smrti Ukrajinke u Zagrebu: 'Svi smo znali za situaciju, ali ovo nismo očekivali'

Zagreb: Kriminalistička policija u istrazi stambene zgrade na Srednjacima
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 15:04

Iako prve okolnosti nisu upućivale na sumnju da je riječ o kaznenom djelu, opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove činjenice zbog kojih je muškarac uhićen pod sumnjom da je počinio teško ubojstvo žene.

Stanovnici zagrebačke Trešnjevke još uvijek su u šoku nakon tragedije koja se u subotu poslijepodne dogodila u Zagorskoj ulici, a koja je nakon policijske istrage dobila potpuno novi i puno mračniji obrat. Naime, zagrebačka policija izvijestila je kako je uhićen 47-godišnji državljanin Ukrajine zbog sumnje na teško ubojstvo 46-godišnje žene, također ukrajinske državljanke, koja je u subotu oko 16.35 sati smrtno stradala nakon pada sa zgrade.

Policijski službenici prvotno su intervenirali nakon dojave o padu ženske osobe sa zgrade. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je riječ o 46-godišnjoj državljanki Ukrajine koja je imala reguliran boravak u Hrvatskoj. U stanu zgrade pronađen je i njezin 47-godišnji član obitelji, također državljanin Ukrajine, koji je prema navodima policije bio u vidno rastrojenom i alkoholiziranom stanju.

Iako prve okolnosti nisu upućivale na sumnju da je riječ o kaznenom djelu, opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove činjenice zbog kojih je muškarac uhićen pod sumnjom da je počinio teško ubojstvo žene. Dok policija nastavlja istragu, među susjedima vlada nevjerica. Kako pišu 24sata, stanovnici Zagorske ulice teško se mire s onime što se dogodilo u njihovu susjedstvu. – Strašno je to. Svi smo mi znali za situaciju, ali eto, nismo to očekivali – rekla je jedna susjeda za 24sata.

Prema informacijama do kojih je došao taj medij, par ima i maloljetnu kćer. Nakon očevida tijelo preminule žene prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi daljnjih vještačenja, dok policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije koja je potresla Trešnjevku.
Ključne riječi
zločin femicid policija ubojstvo Trešnjevka

Komentara 9

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:22 08.06.2026.

Svi znali? Pa zasto nitko nije nikada nazvao policiju? Svi u ZG biraju lijeve Mozemose kao protiv nasilja prema zenama. Ali se nebi mesali. A naravno sada ce opet NGO udruge demonstriati protiv svih muskaraca ne-ljevicara i tako opet jeftinoo zloupotrevbljavati i ovu zensku zrtvu. Lakse napadati sve nas nego prijaviti policiji kada se cuju jauci u stanu. Fuj!

PO
potepuh
16:38 08.06.2026.

I za to je kriv Putin?

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
16:43 08.06.2026.

Divno, ceka nas jos vise ovakvih susjeda i godinama koje slijede

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