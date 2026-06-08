Pobjednički tandem Radovich-Rudež: Ponosni smo i na naše treće poluvrijeme koje krasi festival

Zabavom na plaži zadarskog resorta Punta Skala, što je postala tradicija, okončano je peto izdanje Sunset Sports Festivala, jedinstvene sportske konferencije koja sad već tradicionalno okuplja profesionalce iz sportske industrije iz cijelog svijeta. Sva izlaganja zbog toga i jesu na engleskom, a odvijala su se na tri pozornice.

Osim glavne s općim sportskim temama, ponuđena je i ona stručna nazvana "Performance $ Health Lab" na kojoj su, među ostalima, predavali bivši hrvatski nogometni reprezentativci Igor Štimac i Jerko Leko.

Govorili su princ i princeza

Na e-sport sekciji moglo se čuti i što imaju za reći članovi nekih kraljevskih obitelji poput saudijske princeze Sare Bint Faisal Al Saud (dopredsjednice e-sport saveza Saudijske Arabije) ili pak princa Omara Bin Faisala, predsjednika e-sport saveza Jordana.

Sve je pak počelo u četvrtak navečer panelom na kojem je sudjelovao jedan od najboljih talijanskih nogometaša svih vremena Alessandro del Piero, sutradan je najbolja šahistica svih vremena Judit Polgar prepričala svoj život, a završilo je iznimno emotivnim nastupom hrvatske paraolimpijke Sandre Paović čija je životna priča uzdrmala mnoge u glavnoj konferencijskoj dvorani Fortis Cluba.

Ako se ne varamo, godinu prije završnu je riječ imao Stipe Miočić pa smo dojma da takvo planiranje proizlazi od CBS-ova nagrađivanog producenta Petea Radovicha i njegova "storytelling" uma.

– Kada gradite priču morate imati viziju njezina završetka. Ovakav festival morate započeti, ali i završiti s velikim zvijezdama ili emotivnom pričom. To vam je kao kada gledate dobar film, najlakše pamtite posljednje riječi, posljednju scenu. Tako je i s našim festivalom koji uvijek želimo završiti s jakom pričom koju će sudionici ponijeti sa sobom. Bilo da snimam dokumentarac ili produciram prijenos Super Bowla, uvijek gledam da krenemo jako, da osmislimo i kraj i da potom gradimo ono između.

Sportske konferencije koje smo običavali pratiti obično imaju jednu zabavu, ali ne i na Sunset Sports Festivalu, koji je ove godine ponudio četiri partija. Krenulo je s partijem dobrodošlice, drugu je večer bio "Boat Party", nakon toga "After Boat Party", dok se posljednjeg konferencijskog dana sve proslavilo zabavom na plaži. A to govori da organizatori tom dijelu festivala posvećuju veliku pažnju.

– Sport je sredstvo povezivanja, a ljudi se neće tako dobro povezati u hotelskom lobiju ili konferencijskoj dvorani kao što je to slučaj uz glazbu, hranu i piće. Kad god sam dolazio na Medijski festival u Rovinju, s jednakim sam nestrpljenjem iščekivao partije kao i panele. Jer, osobni su kontakti jednako važni kao i stručni paneli – kazao je Peter Radovich, koji se i prije završne zabave činio sretnim organizatorom:

– Ovo je prvi put da osjećam da smo se etablirali. Dosad smo po mentalitetu i vibri bili startup, ali vjerujem da smo se sada etablirali u najbolju sportsku konferenciju u regiji, nešto što će trajati godinama. Uvijek imamo mega zvijezde, ljude iz cijelog svijeta, slavne i ne tako slavne, ali i vrsne profesionalce iz sportske industrije. A za takvo što trebalo je puno rada, puno networkinga, nije se dogodilo preko noći.

Što možemo očekivati dalje u životu ovog festivala?

– U profesionalnom smislu nikad nisam sretan. Čak i kada dobro odradim Super Bowl ili finale Lige prvaka, odmah razmišljam kako to podignuti na višu razinu. A taj moj pristup bit će izazov za moje suradnike Borisa Kovačeka, Tomu Ricova i Damjana Rudeža. Bit ću gnjavator, u stilu "ovo jest dobro, no kako to možemo učiniti još boljim". Jer, ne želimo se natjecati s drugima nego sa samima sobom kao što to čine i najbolji sportaši.

A Damjan Rudež, direktor Sunseta, inače bivši NBA igrač, jako dobro zna o čemu Pete govori.

– Nastavljamo istim smjerom, a to je stručan sadržaj, da ljudi koji nam dolaze budu oni koji su strastveni u sportskoj industriji. Cilj nam je i promovirati Hrvatsku i ljudima koji dođu pružiti nezaboravno iskustvo do te mjere da, kada odlaze, kažu da jedva čekaju da se vrate.

Zvjezdana prašina kao šlag

Koliko je za konferenciju ovakve vrste važno imati vrhunska sportska imena?

– Ta zvjezdana prašina lijep je dodatak, šlag na tortu i zahvaljujući Peteu Radovichu uvijek imamo neka od najvećih imena iz svijeta sporta. No, 98 posto našeg programa iznimno su stručni ljudi koji rade i donose odluke u sportskoj industriji diljem svijeta.

I Damjanu smo rekli da je na čelu konferencije čiji svaki radni dan završava partijem.

– I mora biti tako. Mi smo festival, želimo biti drugačiji od drugih i po tome što smo opušteni, ali i što su sadržaji na svim pozornicama stručni i inspirativni. Ljudi vole biti u opuštenoj atmosferi i kada svi spuste gard, uz ljepote naše obale, onda se i poslovi lakše dogovaraju. Ponosni smo na naše treće poluvrijeme koje nas, uz kvalitetu programa, na neki način i krasi.

I ovo izdanje medijski je bilo snažno popraćeno.

– Zadovoljan sam s količinom medijskih objava koje su popratile sve što se događalo cijeli tjedan. A naročito smo zadovoljni s obnovom terena u Kapetanskom parku čije su slike obišle cijeli svijet i već su uvrštene u posebnu kolekciju "Courts of the World".

A izgled tog terena dizajnirao je američki učitelj i umjetnik Shelton Hawkins, koji je također bio vrlo zanimljiv sudionik ove konferencije. Baš kao i nogometni menadžer Andy Bara, koji je pričao o tajnama svog ponekad vrlo stresnog zanata, ali očito i dohodovnog jer smo ga vidjeli u nekom "bijesnom" Mercedesu.

Na svemu viđenom i doživljenom svih ovih godina, Peteu Radovichu i njegovu timu zahvalio je gradonačelnik Šime Erlić, ističući da je Zadar grad Kreše Ćosića, "Zlatne kopačke" Joška Skoblara i "Zlatne lopte" Luke Modrića, a u obližnjim Rtinama rođen je otac od MMA legende Stipe Miočića.

– Hvala Peteu na ekspertizi i viziji. On je maestro koji genijalno dirigira svojim orkestrom.