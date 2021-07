Još jednom zlato za Kosovo, još jednom u džudu

Nakon Distrie Krasniqi, zlatnu medalju za Kosovo na olimpijskim igrama u Tokiju osvojila je još jedna džudašica. Nora Gjakova slavila je u kategoriji do 57 kg.

Za Kosovo je ovo treće olimpijsko zlato u povijesti i to treće u džudu.

Prije pet godina u Rio de Janeiru je slavila Majlinda Kelmendi u kategoriji do 52 kg, prije dva dana i Distria Krasniqi u kategoriji do 48 kilograma, a danas i Nora Gjakova u kategoriji do 57 kg.

Brončana s posljednjeg SP-a je do olimpijskog zlata stigla nakon što je njezina suparnica u finalu Francuskinja Sarah Leonie Cysique diskvalificirana nakon samo 2:45 minute borbe zbog pokušaja napada glavom.

Kanađanka Jessica Kimklait i Japanka Tsukasa Yoshida osvojile su brončane medalje.

U muškoj konkurenciji na programu je bila kategorija do 73 kg, a slavio je Japanac Shohei Ono obranivši zlato iz Rio de Janeira.

Ono je u finalu pobijedio Gruzijca Lashu Šavdatušvilija koji je osvojio treću olimpijsku medalju. U Londonu je bio zlatni, u Rio de Janeiru brončani, a sada je kompletirao medalje osvojivši i srebro.

Brončane medalje pripale su Južnokoreancu Changrimu Anu i Mongolcu Tsogtbaataru Tsend-Ochiru, kojima su to prve olimpijske medalje.

