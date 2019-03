Još jedna djevojka optužuje Atiemwena: Stavio mi je ruku u gaćice i ugurao mi je prste

Javila se još jedna navodna žrtva Dinamovog Nigerijca Atiemwena.

Kako javlja portal Vijesti.hr, žrtva im se javila i rekla kako zbog straha nije željela otkriti svoj identitet.

- Prvo me primio za ruke, pokušao me je svuć. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušit, s drugom rukom me je opet počeo skidat. Ja sam ga molila da prestane, on nije presto. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati! - rekla je.

Njena priča zbila se u noći sa devetog na deseti veljače. Bili su u vezi nešto manje od mjesec dana. Paralelno dok je održavao vezu s Ivom, dodaju Vijesti.hr.

- Stavio mi je ruku u gaćice i ugurao mi je prste. Osjećala sam se jadno i poniženo. Nisam mogla vjerovat da se išta tako može uopće desit. Nisam vjerovala da ima takvu namjeru - kazala je.

- Ne želim poput Ive bit predmet javnog linča gdje će me svi vrijeđati, gdje mi nitko neće vjerovati kao što njoj nitko ne vjeruje jer, u principu, mentalitet naših ljudi je takav da ja sam žensko pa sam ja kriva - rekla je na pitanje zašto nije prijavila policiji, a onda otkrila zanimljiv detalj.

Gotovo iste riječi kakve je uputio Ivi Bošnjak rekao je, tvrdi, i njoj.

- Ja sam iz Dinama, ja sam veliki igrač, mogu što god hoću. - dodala je.

- GNK Dinamo nije upoznat s tvrdnjama koje navodite u svojem upitu, pa tako niti ne možemo komentirati njihovu osnovanost. Kao i do sada pratimo postupanja nadležnih tijela i reagirat ćemo u skladu s utvrđenim činjenicama. Prema do sada utvrđenom nemamo naznaka da bi naš igrač bio počinitelj nekog protupravnog ponašanja - poručili su iz kluba.

Večernji list je u posjedu dopisivanja između navedene djevojke i Ive Bošnjak.

Foto: Screenshot - Totalno se suosjećam s tobom što se tiče Iyayija. Osobno sam imala slično iskustvo i to nedavno - napisala je djevojka Ivi Bošnjak dodajući kako joj apsolutno vjeruje.