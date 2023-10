VL doznao: Kramarić ne može normalno hodati. Izgledi da će igrati gotovo nikakvi

Hrvatska nogometna reprezentacija i njen izbornik, Zlatko Dalić, u problemima su zbog mnogobrojnih ozljeda važnih igrača momčadi. Ivan Perišić je prošao tešku operaciju koljena nakon povrede na treningu Tottenhama, stoga nije pozvan na kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2024. protiv Turske i Walesa.

Neizvjesno je stanje i s Brunom Petkovićem te Lukom Ivanušecom koji se povrijedio tijekom utakmice za Feyenoord u kojeg je stigao ovoga ljeta. Sada, čini se, ima još jedan problem.

Naime, prošloga petka Andrej Kramarić je morao izaći s terena u 87. minuti utakmice Hoffenheima i Borussije Dortmund nakon što je zadobio snažan udarac iza koljena. Liječnici su mu odredili četiri dana strogog mirovanja, no niti nakon sedam dana situacija nije bolja, a koljeno i zadnja loža su u lošem stanju.

Doznajemo kako gotovo ne može normalno ni hodati. Šest dana nije trenirao te ima veliki hematom koji se ne povlači. Dolazi večeras u Zagreb, javit će se liječnicima reprezentacije i početi terapije, a izgledi da igra protiv Turaka i Velšana su gotovo nikakvi.

Hrvatska u četvrtak 12. listopada igra prvu utakmicu protiv Turske na Opus Areni, a tri dana kasnije putuje u Cardiff na gostovanje kod Walesa. Liječnici će nastaviti pratiti stanje Andreja Kramarića, a o njihovoj će procijeni ovisiti konačna odluka o njegovom nastupu u ovom kvalifikacijskom ciklusu.

U najizglednijem slučaju, a to je Kramarićev izostanak, Daliću od napadača ostaju Marko Livaja i Petar Musa. Na pretpozivu su Dion Drena Beljo te Matija Frigan. Netko od njih mogao bi biti priključen reprezentaciji kao što je to učinjeno i u slučaju Nikole More.

