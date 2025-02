Još jedan srebrni odlazi iz reprezentacije: Dule mi je rekao da se puno ljepše oprostiti uz medalju

Osim Domagoja Duvnjaka i Igora Karačića, golman Ivan Pešić također se oprašta od rukometne reprezentacije. U zrakoplovu na putu prema Zagrebu otkrio je to novinarki RTL-a.

- Još nisam svjestan svega, vjerojatno ću biti za jedno tjedan dana. Prava smo ekipa, to smo pokazali na terenu. Možda sam malo neplanski upao u ovo sve, ali mislim da smo dobro to Kuzma i ja odradili. Neopisiv osjećaj, ali nažalost, zadnji. Pala je odluka poslije Francuske kad smo Dule i ja bili u svlačionici i pričali. On je rekao da se puno ljepše oprostiti uz medalju i tako sam odlučio. Ima tu mladih dečki koji će nastaviti, a ovo je moja konačna odluka - rekao je Ivan Pešić.

Zrakoplov s rukometašima sletio je oko 15 sati u Zagreb, a na trgu su ih dočekale tisuće i tisuće ljudi. Doček uživo možete pratiti ovdje.

GALERIJA Pogledajte spektakularan doček rukometaša na Trgu bana Jelačića