Jokić udaljio Lakerse još korak od doigravanja: Zubac sjajan u pobjedi Clippersa

LA Clippersi su na svom parketu svladali New Orleans Pelicanse 119:100, a Ivica Zubac je imao 16 koševa i 14 skokova za 25 minuta igre.

Najefikasniji igrač Clippersa bio je Marcus Morris s 24 poena, ali Zubac je odigrao sjajnu utakmicu, gađavši 7/9 iz igre i 2/3 s linije slobodnih bacanja, a dodao je i blokadu. Najbolji kod gostiju bio je C.J. McCollum s 19 poena.

Clippersi su osmi na Zapadu s 39-40.

Dallas Mavericksi su u Milwaukeeju pobijedili aktualne prvake Buckse, a Luka Dončić je zabio 32 poena, te imao osam skokova i15 asistencija. Slovenac je bio prvo ime teksaške momčadi, a imao je veliku pomoć Dwighta Powella, koji je upisao 22 poena i 13 skokova.Kod prvaka nije pomoglo ni 28 poena i 10 skokova Giannisa Antetokounmpa.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS Apr 3, 2022; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) dunks for the basket against the New Orleans Pelicans during the first half at Crypto.com Arena.

Dallas je četvrti na Zapadu, a Milwaukee treći na Istoku.

Miami je pojačao svoje šanse za odlazak u doigravanje kao prvi nositelj zahvaljujući pobjedi s Torontom (114:109), a na četvrtom mjestu, s istim omjerom kao i Bucksi (48-30) je Philadelphia, koja je slavila (112:108) kod Clevelanda. Sixerse je ponovno predvodio Joel Embiid (44 poena i 17 skokova). a James Harden koji je postigao triple double (21 poen, 10 asistencija, 10 skokova).

Denver Nuggetsi pobijedili su Lakerse u gostima (118:129) u utakmici bez nazočnosti LeBrona Jamesa i utakmici koja slavni klub vjerojatno ostavlja bez doigravanja. Dominirao je srpski centar Nikola Jokić koji je poostigao 38 poena, 18 skokova i šest asistencija. Lakersima tako nisu pomogle ni vrlo dobre predstave Davisa (28) i Westbrooka (27, 10 asistencija). Četiri utakmice prije kraja regularnog dijela, Lakersi za 10. pozicijom, zadnjom koja ih može odvesti u doigravanje, zaostaju dvije pobjede.