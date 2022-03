Što je s našim zvijezdama? "Bojana se čuva za NBA završnicu, a Darija za iduću sezonu"

Tri su mjeseca do nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojima Hrvatska u dvjema utakmicama nasušno treba dvije pobjede, a dva najbolja hrvatska košarkaša trenutačno su izvan stroja – Dario Šarić cijelu sezonu, a Bojan Bogdanović već devet utakmica. I dok se Šarić, kažu uspješno, oporavlja od operacije prednjeg križnog ligamenta, Bojan se bori s ozljedom oba lista.

Dr. Martinac nije zabrinut

A to što je Bogdanović propustio devet utakmica u nizu, ne zabrinjava samo trenera, suigrače i navijače Utah Jazza, nego i hrvatskog izbornika Damira Mulaomerovića. No riječi ohrabrenja stižu od dugogodišnjeg liječnika hrvatske košarkaške reprezentacije primarijusa Mirana Martinca:

– Pomalo je bizarno to što su mu ozlijeđena oba lista, no on se oporavlja. Moja iskustva su takva da to ne može zarasti za manje od tri tjedna, možda i mjesec dana. Mislim da mu se takvo što dogodilo samo jednom, još dok je igrao u Ciboni. Premda je u karijeri nekoliko puta imao ozljedu gležnja, potres mozga i ozljedu šuterske šake, može se reći da je Bojan dosad dobro prošao. Jer, on je skorer, igrač kojeg protivničke obrane "tuku".

Foto: Jeffrey Swinger/REUTERS Mar 12, 2022; Salt Lake City, Utah, USA; Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) grabs a rebound against Sacramento Kings forward Trey Lyles (41) in the first quarter at Vivint Arena. Mandatory Credit: Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports Photo: Jeffrey Swinger/REUTERS

Bojan je skorer čija se odsutnost itekako osjeća u momčadi Utaha, aspiranta na NBA naslov koji je bez Mostarca napravio niz od pet poraza. Ove sezone Bojan je propustio 12 utakmica od kojih su "džezisti" čak devet izgubili. Kada je "Bogey" na parketu, Utah zabija 114 koševa, a bez njega 108. Tih šest koševa čini razliku između elitnog i prosječnog napada. Uostalom, takvom Utahu događa se i to da izgubi utakmicu (kao ovu posljednju protiv Clippersa) u kojoj su u trećoj četvrtini vodili 25 koševa razlike.

Dok na raspolaganju nema Bojana, a trebao bi se vratiti prije doigravanja, trener Quin Snyder na toj poziciji koristi Paschalla, Gaya i J. Hernangomeza, no nijedan od njih nema šuterski rang hrvatskog košarkaša, a napadačko razmještanje je slabije pa se suparničke obrane mogu više skupljati.

I dok Utah svog ponajboljeg šutera, na neki način, čuva za doigravanje, ispada da Phoenix Sunsi svog Hrvata čuvaju za sljedeću sezonu. Otkako se ozlijedio u prošlosezonskom doigravanju, Dario Šarić nije odigrao ni minute što je i logično s obzirom na kompleksnost i težinu ozljede. A možda neće igrati ni do kraja sezone što bi s trenerske strane također bilo razumljivo jer "Sunca" su uvjerljivo vodeća momčad lige, igraju jako dobro i nemaju potrebu ništa mijenjati, što potvrđuje i Darijev otac Predrag Šarić, negdašnji košarkaš Šibenke i Zadra:

– S obzirom na to da cijela NBA liga forsira igru s četiri mala pa im ne treba klasična četvorka, a Sunsi na mjestu centarske pričuve za Aytona, što je bila Darijeva uloga, imaju McGeeja i Biyomba, vrlo je moguće da tu neće ništa dirati. Inače, Dario trenira s momčadi, koljeno mu ne natiče ni pri većim opterećenjima i on se nada da će ovo ljeto moći igrati za reprezentaciju.

Šarić možda protiv Slovenije

A budući da će NBA finale trajati najdulje do 19. lipnja, to znači da bi Dario mogao zaigrati i protiv Slovenije (30. lipnja) i protiv Finske (3. srpnja). Slovenci bi pak tada mogli biti bez svog najboljeg strijelca u kvalifikacijama Klemena Prepeliča, koji je doživio lom obiju podlaktičnih kostiju, ali trebali bi imati na raspolaganju svog najboljeg igrača i jednog od najboljih svjetskih košarkaša Luku Dončića.