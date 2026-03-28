Boston prekinuo pobjednički niz Atlante, poraz Matkovićevih Pelicansa

Boston Celtics su prekinuli niz od tri pobjede Atlanta Hawksa svladavši ih na svom terenu sa 109-102, a do slavlja ih je predvodio Payton Pritchard s 36 koševa i sedam skokova.

Jayson Tatum je dodao 26 poena, 12 skokova i pet asistencija za Boston (49-24) koji je druga momčad Istočne konferencije. Hawksi (41-33), šesti na istoku, zaostajali su četiri koša 2:41 minute prije kraja, ali nisu uspjeli doći bliže.Jalen Johnson je s 29 poena, šest skokova i šest asistencija predvodio Atlantu. Hawksi su dobili 21 poen od CJ McColluma i 20 od Nickeila Alexander-Walkera.Jaylen Brown, vodeći strijelac Bostona, nije igrao zbog upale Ahilove tetive lijeve noge.

Houston Rockets su u gostima sa 119-109 nadigrali domaće Memhis Grizzliese. Kevin Durant je ubacio 25 koševa uz 10 asistencija, Jabari Smith Jr. je dodao 21 koš i 16 skokova za Houston (44-29) koji je prekinuo niz od dva poraza.Amen Thompson je pridonio 18 poena i osam skokova, a Tari Eason je završio sa 16 poena i sedam skokova s ​​klupe za Rocketse, koji su na šestom mjestu Zapadne konferencije i imaju četiri utakmice prednosti nad Phoenixom za konačno zajamčeno mjesto u doigravanju.Kod Memphisa (24-49) je najbolji s 31 poenom bio Olivier-Maxence Prosper, koji je upisao i sedam skokova i dvije ukradene lopte. GG Jackson i Javon Small dodali su po 14 koševa za Grizzliese, koji su izgubili peti put zaredom i 13. put u posljednjih 14 utakmica.

Prva momčad NBA Oklahoma City Thunder su kod kuće sa 131-113 bili bolji od Chicago Bullsa.Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 25 koševa za Oklahoma City koji je zaostajao osam koševa manje od četiri minute prije kraja treće četvrtine, prije nego što je serijom 22-0 preuzeo vodstvo. Nakon što je Tre Jones pogodio tricu 3:57 minuta prije kraja treće četvrtine, Chicago je promašio sljedećih 17 šuteva, a nije pogodio ni do gotovo četiri minute u zadnjoj četvrtini.Ova pobjeda bila je 13. za Thunder u 14 utakmica i dovela ih je 2,5 utakmice ispred San Antonija, koji je trenutno u igri, za prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji, s osam preostalih utakmica za Oklahoma City (58-16). Ovim porazom, 19. u 24 utakmice, Bullsi su ispali iz borbe za mjesto u play-inu. Colin Sexton bio je najbolji u redovima Chicaga s 22 koša, a Tre Jones je dodao 21.

Toronto Raptors (41-32) su kod kuće sa 119-106 pobijedili New Orleans Pelicanse i sada su peti u Istočnoj konferenciji. Scottie Barnes je postigao 23 poena i 12 asistencija, a još peterica igrača Toronta imalo je dvoznamenkasti učinak. Jakob Poeltl dodao je 18 poena i 11 skokova, dok su Sandro Mamukelashvili, RJ Barrett i Ja'Kobe Walter postigli po 18 poena, a Brandon Ingram 13. Zion Williamson je zabio 22 koša, Saddiq Bey je dodao 19 za Pelicanse (25-50), koji su igrali bez vodećeg strijelca Treya Murphyja III (gležanj) i Dejountea Murraya (liječenje ozljede Ahilove tetive) te su izgubili sedmi put u posljednjih osam gostujućih utakmica. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je odigrao 16:42 minute za Toronto tijekom kojih je ubacio četiri koša (šut iz igre 2/4, trice 0/1) i upisao šest skokova i jednu blokadu.

Denver Nuggets su na svom terenu sa 135-129 pobijedili Utah Jazz, a Nikola Jokić je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 33 koša, 15 skokova i 12 asistencija.Jamal Murray završio je utakmicu s 31 poenom, uključujući šest u zadnjih minutu i 15, i 14 asistencija, čime je pomogao Denveru (47-28) da ostvari petu pobjedu zaredom. Tim Hardaway Jr. postigao je 21 poen, Aaron Gordon 17, a Johnson 12 za Nuggetse. Kyle Filipowski postigao je 25 poena, Cody Williams je pridonio 24 poena, John Konchar i Kennedy Chandler su imali po 16 s klupe, Ace Bailey je dodao 15, a Elijah Harkless 11 poena za Utah (21-53), koji je vodio veći dio drugog poluvremena.

Denver nije postigao koš gotovo tri minute na početku zadnje četvrtine, ali je smanjio prednost na 110-104 Hardawayjevom tricom. Jazz je odgovorio serijom 10-3 i poveo s 13 poena razlike 6:49 minuta prije kraja. Nuggetsi su se oporavili ​​tricom Murraya, zakucavanjem Gordona i dva slobodna bacanja Hardawaya za 124-121 četiri minute prije kraja. Bailey je pogodio šut za vodstvo Jazza od pet poena, ali Jokić je preokrenuo rezultat, a Johnson zabio tricu iz kuta za izjednačenje 129-29. Nakon toga je Jazz izgubio loptu, a Murray je pogodio još jedan koš iz daljine 18,7 sekundi prije kraja.

Dallas Mavericks su prekinuli niz od pet poraza pobijedivši u gostima sa 100-93 domaće Portland Trail Blazerse. Marvin Bagley III je bio najbolji strijelac utakmice s 26 poena i devet skokova, a Cooper Flagg dodao je 24 koša. Naji Marshall dodao je 19 poena i pet ukradenih lopti za Maverickse (24-50), koji su pobijedili tek peti put u posljednjih 29 utakmica.Jrue Holiday imao je 23 poena, Deni Avdija je pridonio s 20 poena, devet skokova i šest asistencija, a Jerami Grant je dodao 19 poena za Blazerse (37-38), koji su izgubili drugi put u posljednjih sedam utakmica.

Golden State Warriors su upisali treću uzastopnu pobjedu nadigravši u San Franciscu Washington Wizardse sa 131-126 čime su popravili svoju poziciju za play-in u Zapadnoj konferenciji. Kristaps Porzingis je ubacio 28 koševa, a Brandin Podziemski je upisao double-double učinak s 22 ubačaja i 10 skokova za Golden State (36-38). Warriorsi su napravili seriju 19-5 pred kraj utakmice kojom su izbrisali zaostatak od pet koševa. Kod Washingtona (17-56) najbolji je s 22 koša bio Will Riley.

Cleveland Cavaliers su s visokih 149-128 svladali gostujući Miami Heat pri čemu su izjednačili svoj rekord po broju koševa postignutih u regularnom dijelu. Max Strus je zabio 29 koševa, Evan Mobley je dodao 23 koša i 10 skokova, a Jarrett Allen 18 poena i 10 skokova za Cleveland. Jaime Jaquez Jr. postigao je 20 poena, a Bam Adebayo 14 poena i 16 skokova za Heat, koji imaju omjer 1-6 od 14. ožujka. Miami (39-35) je nakon ovog poraza pao na deseto mjesto u Istočnoj konferenciji i više nije izjednačen u borbi za osmo mjesto sa Charlotte Hornetsima (39-34) i Orlando Magicom (39-34).

Los Angeles Clippersi su u gostima s tijesnih 114-113 pobijedili zadnju momčad Istočne konferencije Indiana Pacerse. Kawhi Leonard je pogodio šut za pobjedu 0,4 sekunde prije kraja.Darius Garland je postigao 30 pogodaka, a Leonard 28 za Clipperse, koji su zaostajali 24 prije nego što su se vratili u igru ​​i ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu. Bennedict Mathurin je postigao 17 poena s klupe, dok je Brook Lopez dodao 16.Aaron Nesmith je postigao 26 poena, a Obi Toppin 20, a Pacersi su izgubili 18. put u 19 utakmica.

Los Angeles Lakersi su kod kuće sa 116-99 bili bolji od Brooklyn Netsa, a Luka Dončić je zabio 41 koš za pobjedu domaće momčadi. Pratio ga je Austin Reaves s 26 ubačaja od kojih je 15 zabio u zadnjoj četvrtini. Dončić je također uhvatio osam skokova. Postigao je najmanje 30 poena u 12 uzastopnih utakmica, što je njegov osobni rekord za Lakerse, koji su pobijedili 11. put u posljednjih 12 utakmica. Netsi, koji su u zadnjoj četvrtini bili nadigrani 31-15, izgubili su 20. put u posljednjih 22 utakmice i deseti put zaredom. Josh Minott postigao je 18 poena s klupe, što je najviše u momčadi.