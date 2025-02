Jeste primijetili što se dogodilo nakon što je Modrić ušao u igru? Društvenim mrežama to nije promaknulo

U prvom susretu play-offa nogometne Lige prvaka Real Madrid preokretom u samoj završnici utakmice na stadionu Etihadu pobijedio je Manchester City s 3-2. Na Etihadu smo gledali okršaj posljednja tri europska prvaka, Real je slavio lani i 2022., a City 2023. Zanimljivo, ovo je i četvrta uzastopna sezona u kojoj se City i Madrid susreću u nokaut fazi Lige prvaka.

Prošle godine Real je slavio u četvrtfinalu, prije dvije godine City u polufinalu, a 2022. u polufinalu je bio bolji Real.

Pep Guardiola nije mogao računati na Rodrija koji je ozlijeđen i oporavlja se već dulje vrijeme, a Carlo Ancelotti ima velikih problema s ozljedama. Lucas Vazquez pretrpio je novu ozljedu, dok su Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Eder Militao i David Alaba i dalje izvan stroja. Gosti su bolje ušli u susret i u prvih 15 minuta nekoliko su puta opasno zaprijetili.

U 10. minuti francuski sudac Clement Turpin dosudio je i kazneni udarac za goste nakon što je Ederson oborio Viniciusa, no VAR je spasio City jer je brazilski napadač bio u minimalnom zaleđu.

Samo minutu kasnije Vinicius je fantastičnom loptom uposlio Mbappéa koji je pucao u bliži kut, no Ederson je obranio. U 13. minuti Ederson je već bio svladan nakon malonogometne akcije Reala, no završni udarac Ferlanda Mendyja obranio je branič Nathan Ake.

Modrić in and we scored 2



AURA pic.twitter.com/dXtG5wlOsU — Ele (@EleModric) February 11, 2025

City je svoju prvu pravu priliku pretvorio u pogodak u 19. minuti. Akciju je započeo Gvardiol gurnuvši u prostor Erlinga Haalanda. Norveški napadač dodao je na krilo do Jacka Grealisha koji je ubacio pred vrata do utrčalog Gvardiola koji je prsima spustio do Haalanda, a Norvežanin u svom petom susretu protiv Reala napokon je zabio prvi gol.

Real je mogao izjednačiti u 26. minuti, no Vinicius Junior pogodio je prečku. Okvir gola zatresao je i Cityjev branič Manuel Akanji u 37. minuti, ali i Haaland u 47. minuti.

Real je zaprijetio u 55. minuti, no Ederson je sjajno obranio Mbappéov udrac. U 61. minuti francuski napadač ipak je izjednačio. Ceballos je ubacio, a Mbappé loše zahvatio loptu, ali dovoljno dobro da prevari domaćeg vratara.

City je u 80. minuti stigao do nove prednosti. Dani Ceballos oborio je Fodena, a Haaland zabio s bijele točke svoj drugi gol na utakmici.

Kraljevski klub u 88. minuti još jednom se vratio u život, a pogodak za novo izjednačenje zabio je Brahim Diaz. Ederson je loše ispucao loptu, Bellingham je pokrenuo akciju u kojoj je Vinicius pucao, a odbijenu loptu od Edersona u gol pospremio je Diaz.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, Real je zabio i treći gol. Vinicius je ukrao loptu uposlivši Bellinghama koji je pogodio za španjolsko slavlje.

Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret za City i upisao asistenciju, Mateo Kovačić ušao je u igru u 61. minuti, dok je Luka Modrić za Real zaigrao od 81. minute.

A navijači na društvenim mrežama spominju upravo Modrića. Naime, Real je zabio dva gola nakon što je hrvatski kapetan ušao u igru, a mnogi smatraju da to nije slučajno. Na društvenim mrežama hvale njegov učinak iako je igrao tek 10-ak minuta.