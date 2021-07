Jeste li znali? Prvi sportaši natjecali su se goli, jeli cheesecake i ubijali golubove

Čak i ako vam nije stalo do sporta, u Olimpijskim igrama postoji nešto čarobno. Sportaši godinama treniraju da daju sve od sebe i ostvare rezultat života. Olimpijske igre iz nas često izvuku suze radosnice za pobjednike, ali i tugu, razočaranje ili pak ljutnju nakon poraza.

Tih nešto više od dva tjedna nekako svi problemi padaju u drugi plan kada se naše sportašice i sportaši bore za odličja pa tako često vičemo na televizor, suce, čak i prolaznike. Svake dvije godine prilagodimo se drugoj vremenskoj zoni, osjećamo se malo domoljubnije i postajemo stvarno dobri u prepoznavanju zastava i državnih himni iz cijelog svijeta. Ovogodišnje igre po mnogočemu se razlikuju, prve su u povijesti koje su odgođene zbog pandemije koronavirusa. Nakon što je japanska Vlada u ožujku 2020. donijela odluku o odgodi, japanska prijestolnica, Tokyo, od 23. srpnja do 8. kolovoza, po drugi put u povijesti postat će dom najboljih svjetskih sportašica i sportaša.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako bismo ušli u olimpijski duh i emocije koje s njim dolaze, s vama ćemo podijeliti neke manje poznate činjenice o Igrama. Tko se napio pa bio diskvalificiran? Koja seoska zabava je bila olimpijski sport? Tko je trčao gol, a tko jeo cheesecake? Sve to doznajte u nastavku jer slijedi TOP 10 zanimljivosti o Olimpijskim igrama. Vjerujemo da će vas neke od činjenica definitivno zaintrigirati ili će vam možda samo skratiti vrijeme dok čekate pizzu i razmišljate kako ste sjajnu sportsku karijeru mogli imati.

1. PAUZA OD 1500 GODINA! Prve olimpijske igre održale su se u 8. stoljeću pr. u Olimpiji u Grčkoj. Održavali su se svake četiri godine tijekom 12 stoljeća. Tada je, u 4. stoljeću naše ere, car Teodozije I zabranio sve poganske festivale i Olimpijskih igara više nije bilo. Međutim, atletska tradicija uskrsnula je oko 1500 godina kasnije: Prve moderne olimpijske igre održane su 1896. godine u Grčkoj. Olimpijske igre pokrenute su i organizirane prema zamisli Francuza Pierrea de Coubertina. Te 1896. godine, ovaj povjesničar i pedagog nadahnuo se sportskim svečanostima koje su svake četiri godine održavale u starogrčkom svetištu Olimpiji, u čast vrhovnog boga Zeusa.

2. ZIMSKE I LJETNE IGRE? NE. IGRE OD LJETA DO ZIME? DA! U samim počecima u antičkoj Grčkoj festival Olimpijskih igara trajao je danas nezamislivih šest mjeseci. Vrijeme od četiri godine između igara naziva se Olimpijada i to su vrijeme sportaši koristili kako bi se što bolje pripremili. S obzirom da Olimpijada pokriva gotovo sve istaknute sportove na svijetu, a Olimpijske igre više ne traju pola godine, pojavila se potreba za organiziranjem dva izdanja. Riječ je o ljetnom i zimskom izdanju igara. Zanimljivo je da su oba izdanja održavana u istim godinama, sve do 1992. godine, kada je MOO (Međunarodni olimpijski odbor) odlučio organizirati dva događaja u razmaku od svake dvije godine.

3. CHEESECAKE ZA PRVAKE! Torta od sira, omiljena slastica diljem svijeta, nastala je na grčkom otoku Samosu prije više od 4.000 godina. Navodno je upravo taj desert poslužen sportašima na prvim Olimpijskim igrama, održanim 776. godine prije Krista.

4. K'O OD MAJKE ROĐENI U drevnoj Grčkoj sportaši se nisu brinuli o sponzorstvu, zaštiti ili modi - natjecali su se goli. Bio je to ultimativni test ljudskog tijela i duha, a broj disciplina bio je ograničen – petoboj, trčanje, utrke konja, hrvanje, boks i trčanje. Natjecali su se većinom muškarci.

5. POVUCI-POTEGNI Potezanje konopca, omiljena zabava na seoskim priredbama, od 1900. do 1920. godine nalazila se na popisu olimpijskih sportova. Najuspješnija u njemu bila je momčad Velike Britanije, koja je osvojila čak pet medalja. Pokrenuto je, ili bolje da kažemo potegnuto je, nekoliko inicijativa za vraćanje povlačenja konopa na Olimpijske igre, ali bez uspjeha.

6. LOV NA GOLUBOVE Još jedna novina s pariške olimpijade 1900. godine, koja bi danas imala šanse za ulazak na olimpijski repertoar, koliko i glineni golub na streljani. To je jedini 'sport' koji je ikad uvršten u olimpijske igre s namjerom svjesnog ubijanja životinja, radi sporta. Pravila su bila jednostavna - malo vremena i puno golubova, a natjecatelji su trebali na njih osloboditi svoj ubilački nagon i pobiti ih što je više moguće. Ne treba niti spominjati kako je rezultat pokolja bio krvav. Još manje treba navoditi razloge zbog izbacivanja ovog sporta s olimpijskih igara.

7. DVA PIVA = DISKVALIFIKACIJA Prvi Olimpijac koji je diskvalificiran zbog korištenja nedopuštenih sredstava bio je Šveđanin Hans-Gunnar Liljenwall. Na Igrama u Meksiku 1968. godine, otkriveno je da je prije nastupa popio dva piva.

8. PRVI POBJEDNIK MARATONA – DOSTAVLJAČ Na prvim Olimpijskim igrama u modernoj povijesti, održanim 1896. godine u Ateni, u maratonu je pobijedio 23-godišnji Spiridon Louis. Zanimljivo, ovaj brkati Grk uopće nije bio profesionalni sportaš, nego – dostavljač vode u Ateni! U grčkoj prijestolnici, koja u to vrijeme nije imala adekvatnu opskrbu vodom, otac i sin Louis prodavali su izvorsku vodu, a upravo tom iscrpljujućem poslu Spiridion je mogao zahvaliti za nevjerojatnu kondiciju. Da je kojim slučajem rođen u današnje vrijeme i dalje bi bez sumnje imao pune ruke posla raznoseći dostave.

9. IGRE KOJE SU SRUŠILE MIT O ARIJEVSKOJ RASI Olimpijske igre u Berlinu 1936. otvorio je Adolf Hitler glavom i brkom. Nacistička Njemačka utukla je pravo bogatstvo u njihovu organizaciju te uvela značajne promjene. Kao prvo, bile su to prve Olimpijske igre s izravnim televizijskim prijenosom. Druga velika novost bila je ceremonija prenošenja olimpijske vatre iz Grčke štafetom do Berlina. Običaj, koji se zadržao do današnjeg dana, uveden je upravo tada. Na „Führerovu“ žalost, na Igrama je briljirao Afroamerikanac Jesse Owens. Osvojivši četiri zlata (taj podvig ostat će nenadmašen narednih 48 godina!), „neuviđavni“ sprinter u vodu je bacio teorije u supremaciji arijske rase.

10. ŽENE I OLIMPIJSKE IGRE Ženama je dopušteno da se natječu na Olimpijskim igrama od 1900. godine. No, tek 112 godina kasnije dva će se spola izjednačiti. Olimpijske igre 2012. godine u Londonu vrlo su značajne za žene i to po dvije stvari. To su prve Igre na kojima je svaka zemlja sudionica imala barem jednu sportašicu. Isto tako, od 2012. je ženski boks Olimpijski sport što znači da svi olimpijski sportovi imaju i žensku i mušku konkurenciju.