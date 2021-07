Đoković porukom ostavio navijačicu u šoku: Šaljite svu ljubav u njenom smjeru!

Novak Đoković osvojio je proteklog vikenda Wimbledona pa potvrdio odlazak na Olimpijske igre u Tokiju, gdje će se boriti za prvo zlato na tom natjecanju u karijeri, ali to ga nije omelo baviti se i "malim" stvarima.

Naime, na Twitteru mu se obratila Amerikanka Rebecca Forand i ostala u šoku kad je stigao odgovor.

- Teta Bette mi je završila bolnici i zbog toga propustila tvoje osvajanje Wimbledona, a kad se probudila, to je bilo prvo o čemu se raspitivala - napisala je i primila podosta poruka podrške, koje je pozdravila:

- Hvala vam svima, ona je i dalje u bolnici, ali u mnogo boljem stanju. Znam da bi htjela i da joj se javi Novak.

I javio se!

- Molim te reci teti Bette da je privilegija imati je za navijača! I reci da joj želim što brži oporavak. #NoleFam (njegovi navijači, op.a.), šaljite svu ljubav u njenom smjeru - napisao je na Twitteru Đoković i oduševio ne samo fanove već i mnoge druge jer tako nešto rijetki čine, iako im oduzme nekoliko sekundi vremena.

Please let Aunt Bette know it’s a privilege to have her as a fan! And to get well soon! ❤️🙏🏼 #NoleFam send all your love her way https://t.co/U7LO5Zxvzn