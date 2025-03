Jeste li znali da se trener Dinama skoro potukao s Buffonom u Maksimiru? Prisjetio se događaja

Trener Dinama Fabio Cannavaro organizirao je neslužbeno druženje s nekoliko hrvatskih novinara kojima je dao prvi veći intervju otkako je stigao u Hrvatsku, uglavnom je pričao samo na press konferencijama. Slavni Talijan je pričao o brojnim temama, a između ostalog, prisjetio se i jednog događaja od prije točno 25 godina, kada se sukobio s legendarnim Gigijem Buffonom.

2000. godine su na Maksimiru igrali Dinamo i Parma, a plavi su bili jako blizu da dostignu zaostatak iz prve utakmice. Jaka Parma je kod kuće slavila 2:0, a Dinamo u Zagrebu 1:0. U momčadi Parme su tada igrali Cannavaro i veliki Gigi Bufon, a dvojac se u svlačionici ozbiljno zakačio i umalo je došlo do tučnjave.

- Sukob s Buffonom? A da... Ma, sve što se dogodi na terenu, ostaje na terenu. Veći je od mene? Briga me, haha. Ja sam inače mirna osoba i za mene je doista tako, sve ostaje samo na terenu. Može se svašta dogoditi i događa se i na treningu, ali bitno je da tamo i završi. Ako se mi posvađamo, a onda drugi dan ne pričamo, onda to nije dobro, onda imamo problem. Jer, igrači provode više vremena zajedno nego s obiteljima. Imali smo i mi u zadnja dva mjeseca imali tih slučajeva, to je normalno. Ali, već za nekoliko minuta sve je bilo u redu. I jako je važno da je tako - ispričao je Cannavaro.