Jeličić: 'Volio bih da Zajeca zaštite od mikrofona... Zvone Boban sad preuzima klub'

Bivši nogometaš i komentator Maxsporta Joško Jeličić, osvrnuo se na krizu koja već dugo potresa Dinamo. U srijedu je zagrebački klub smijenio trenera Fabija Cannavara. Talijanu je presudio poraz od Istre (3-0) kojim se Dinamo praktički oprostio od obrane naslova prvaka. Problematična je i činjenica što je Velimir Zajec, predsjednik kluba, tvrdio kako će Talijan ostati na klupi. Jeličić je komentirao i dolazak Zvonimira Bobana.

"Mislim da u Dinamu vlada strah. Previše toga ovisi o sljedećem rezultatu, a premalo se ulaže u proces. Igrači osjećaju tu nesigurnost. Treneri ne mogu izgraditi autoritet. Svlačionica nije u komfornoj zoni. Rezultat dolazi kada proces krene od temelja. Ono u utorak nije bio prvi put da je Zajec izašao s nečim a da ga je predsjednik Uprave pobio. Previše poštujem Zajeca kao legendu, ali volio bih da ga klub zaštiti u tom kontekstu i da ima počasnu funkciju, ali da ga zaštiti od mikrofona. On je već čovjek u godinama i njegove kognitivne sposobnosti nisu na razini na kojoj su nekad bile. Previše ga poštujem i žao mi je da se takvo nešto događa", rekao je Jeličić.

Bobanov dolazak je komenitrao ovako: "Mislim da je to velika stvar. Pričamo o temelju, o nedostatku autoriteta, o izgradnji sustava. On je intelektualno kapacitiran, možda i najkapacitiranija osoba u hrvatskom nogometu i šire. Takva osoba je nužna da postavi temelje i operativno preuzme klub. Ako Zvone dolazi, apsolutno to pozdravljam. Znam koliki je dinamovac. Ipak, ne treba se vezati samo na rezultat, treba se vratiti procesu, akademiji, razvijanju kluba. Ako netko ima iskustvo rada iz Fife, Uefe i iz Milana, to je on. 'Nonsens' je da Paolo Maldini, s kojim je radio u Milanu, više nije u Milanu. Isto tako, Zvone je Paolo Maldini Dinama. "

"On mora imati sve ovlasti u kreiranju sportske politike, okružiti se ljudima kojima vjeruje, mora izgraditi kulturu kluba, autoritet, vratiti Dinamo. Dinamo je došao do toga da je demokratski klub, klub svih, ne samo nekih. Svi u hrvatskom nogometu trebamo pozdraviti dolazak takvog velikana", zaključio je Jeličić.