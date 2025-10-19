Jeličić: Kovačević se mora ostaviti populizma, nije dobro skrivati se iza rezultata

Joško Jeličić, stručni komentator u emisiji MaxSporta, osvrnuo se na Dinamovu izvedbu u zadnjem kolu protiv Osijeka. Unatoč pobjedi plavih, Jeličić nije bio zadovoljan viđenim, a na zanimljiv je način prokomentirao spomenuti susret.



- Dinamo je odigrao jako lošu utakmicu. Ovo je očajna utakmica bila. Derbi je bio po imenima klubova, ali stanje na ljestvici govori sve. Nije bilo prave prilike za pogodak. Dinamo je zabio iz dva prekida. Nije dobro skrivati se iza rezultata. Naravno da je on najvažniji. Kovačević kaže napali su me pa sam mijenjao. On treba raditi ono što vidi i što gleda na treninzima. Treba se ostaviti populizma. Primjer, protiv Belupa kad su dobili 4:0, navijači viču 'Mudražija', on stavlja Mudražiju, koji 15 minuta napada na svoj gol. On treba raditi ono što smatra da je ispravno - kaže Jeličić i nastavlja:

- Umor? Koji umor? Dinamo nije igrao kvalifikacije za Europu. Kovačević ne smije gubiti svlačionicu zbog manjka rotiranja. Mora zadržati dobru atmosferu, a da rezultat ne pati. U modernom nogometu trener nema više toliko autoriteta. Patrice Evra je rekao da bi danas sir Alex Ferguson vjerojatno završio u zatvoru, da nije bilo treninga na kojem neki igrač nije završio plačući. Danas je to bitno drugačije. Ono što je dobro za Kovu, ima apsolutnog prvaka u svlačionici - Bennacera. On je lider te svlačionice, on priča s igračima koji ne igraju i daje im podršku.

