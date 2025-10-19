Garcia pohvalio jednog igrača pa komentirao doček koji je doživio u Puli: 'Pokažite mi poštovanje'

Nogometaši Hajduka pobijedili su Istru 1961 na gostovanju u Puli u desetom kolu HNL-a s 3:0. Splitska momčad povela je u 23. minuti ligaškim prvijencem Španjolca Ikera Almene u 23. minuti., a na 2:0 povisio je Michele Šego 18 minuta kasnije. Konačan rezultat postavio je Šego svojim drugim pogotkom u 77. minuti.

Bila je ovo možda i najbolja utakmica Hajduka otkako je klupu preuzeo Gonzalo Garcia - španjolski stručnjak koji je na Poljud stigao ovog ljeta upravo iz Istre. Prije početka utakmice doživio je ružan doček od strane navijača domaće momčadi koji mu još nisu oprostili prelazak u Hajduk.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bila je ovo momčadska pobjeda, u kojoj su igrači pokazali veliku strast za pobjedu i srčanost protiv jednog odličnog suparnika. Istra je težak protivnik, nisu izgubili 16 utakmica na svom stadionu i nikome nije lako ovdje uzeti bodove. Sretan sam zbog pobjede - rekao je u uvodu press konferencije pa se osvrnuo na ponašanje domaćih navijača:

- Bilo je ovo emotivno za mene i moju obitelj. Oni su tu od petka i odlaze sutra. Boljelo me čuti uvrede. U životu imate ljude koji su protiv vas i za vas. Možete se ne slagati sa mnom, ali pokažite poštovanje. Zahvalan sam na svoje dvije i pol godine u Istri. Meni je u Puli bilo sjajno, volio sam ovu momčad, ali u ovom poslu, shvatio sam, treba imati debelu kožu da bi se funkcioniralo.

Posebno je kasnije istaknuo predstavu dvostrukog strijelca Šege koji je ovoga puta istrčao kao najistureniji napadač iako je prvenstveno krilni igrač.

VEZANI ČLANCI:

- Prije dva dana smo to odlučili na treningu. Mi radimo tako da na treningu vidimo kako tko radi, igra onaj koji zasluži. Šego odlično radi i sretan smo zbog njega što je danas postigao dva pogotka u pobjedi momčadi.

Trener poražene momčadi Oriol Riera preuzeo je na sebe krivicu za ovaj poraz.

- Jednostavno nismo bili na našoj najvišoj razini tijekom prvog poluvremena i utakmica je otišla u krivom smjeru. Očito je da je naš plan za ovu utakmicu bio loš i preuzimam odgovornost na sebe. Rekao sam igračima da iz ove utakmice moramo izvući pouke i onda to pokazati u idućim utakmicama.

Rekao je i kako ga je Garcia iznenadio nekim svojim odlukama.

- Mi jesmo očekivali Hajduk na jedan način, iako smo vidjeli da je u prošlim utakmicama ta momčad puno toga mijenjala. No, na svaku promjenu treba se prilagoditi... Moramo jednostavno učiti iz ovih situacija i napredovati.