ANALIZA

Jeličić: Čekao sam da se javi dječja pravobraniteljica, pa on nije mogao disati, pukao je fizički

Zagreb: Dea Redžić ugostila Joška Jeličića
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.10.2025.
u 09:04

U toj je utakmici pola sata dobio portugalski 16-godišnji talentirani krilni igrač Cardoso Varela, a  osebujni Joško Jeličić komentirao je njegov nastup

Zagrebački Dinamo je pobjedom u subotu na Maksimiru protiv Osijeka 2:1 ostao na vrhu ljestvice, na kojem su bodovno izjednačeni s Hajdukom. Dinamo je do pobjede stigao golovima stopera Scotta McKenne i Sergija Domingueza. U toj je utakmici pola sata dobio portugalski 16-godišnji talentirani krilni igrač Cardoso Varela, a osebujni Joško Jeličić komentirao je njegov nastup za MaxSport.

- Kovačević ne mora zadovoljavati nekakve individualne taštine ni očekivanja, samo da bi igrali. Imaš Vidovića i Stojkovića koji su međulinijski igrači. Ne treba ih gurati na krilo. Treba svakog igrača stavljati na njegovu poziciju. Vidjeli smo da Bakrar nije krilo. Prvi sam rekao da Varela treba igrati. On je igrao pola sata. Mislio sam da će se javiti dječja pravobraniteljica.

- On je nakon pet sprinteva to dijete nije moglo disati. Pukao je fizički. Kad nemaš natjecateljski kontinuitet, uđeš u igru i nemaš fizičku mogućnost - rekao je Jeličić.

- Vidio sam kako je navlačio čarape i kako je disao. Ušao je u crveno. Znam što znači ući s klupe. Varela stalno ide kroz dvojicu. Trošio se u duelu i normalno je da je pukao fizički - zaključio je.
Avatar Castro
Castro
09:28 20.10.2025.

HAHAHA. Genijalan kao i uvijek..i sve tocno kaze kao i uvijek. Bio simpatican ili ne, tako je.

