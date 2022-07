Jedna od najvećih zvijezda NBA nastavlja karijeru u 76ersima

Jedna od zvijezda sjevernoameričke košarkaške NBA lige James Harden (32) ostaje u Philadelphia 76ersima.

Kako prenose američki mediji Harden i Sixersi su dogovorili produljenje ugovora na dvije godine vrijednog 68.6 milijuna dolara.

Ugovor jamči Hardenu 33 milijuna dolara za sljedeću sezonu i priliku da odbije opciju od 35.6 milijuna dolara za drugu godinu i pronađe novu momčad.

Foto: Bill Streicher/REUTERS May 8, 2022; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Philadelphia 76ers guard James Harden (1) reacts to a play against the Miami Heat during the first quarter in game four of the second round for the 2022 NBA playoffs at Wells Fargo Center. Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports Photo: Bill Streicher/REUTERS

Harden, koji će sljedećeg mjeseca napuniti 33 godine, prosječno je postizao 22 koša i 10.3 asistencije u 65 utakmica za Netse i Sixerse prošle sezone.

Olimpijski pobjednik s američkom reprezentacijom pridružio se Philadelphiji u veljači nakon nešto više od godinu dana s Brooklyn Netsima. Brooklyn ga je zamijenio za Philly kao dio velikog ugovora koji je uključivao i Bena Simmonsa koji se pridružio Netsima.

Prije toga, 10-erostruki All-Star igrao je za Houston Rocketse više od osam sezona.