Švedska je pobijedila Sloveniju, a evo zašto je to fantastična vijest za Hrvatsku!

U zadnjoj utakmici 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu rukometaša Švedska je u Malmou svladala Sloveniju sa 35-31.Lukas Sandell je sa sedam golova predvodio Švedsku, dok je Domen Makuc bio strijelac osam pogodaka za Sloveniju. Bio je to susret dva različita poluvremena. Prvim je dominirala Slovenija koja je pametnom igrom u napadu i uz odličnog vratara Baznika u potpunosti umrtvila domaćina. Imala je Slovenija u nekoliko navrata i tri gola prednosti da bi na odmor otišla s vodstvom 15-13. No, Švedska je uraganski otvorila drugo poluvrijeme, zabila četiri gola zaredom i preuzela kontrolu rezultata koju više nije ispuštala.

Švedska je na vrhu skupine s četiri boda, dok je Slovenija ostala na dva koliko imaju i Hrvatska te Island nakon što je ranije u petak Hrvatska pobijedila Island sa 30-29. Na zadnja dva mjesta su Mađarska i Švicarska sa po jendim bodom nakon što su međusobno odigrale 29-29.

Plasman u polufinale izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine. Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Švicarske, u utorak protiv Slovenije, a u srijedu protiv Mađarske. Najbolji način na koji Hrvatska može do polufinala jest da pobijedi u svim utakmicama do kraja, a da isto učini i jedan od domaćina Švedska. U tom slučaju je Hrvatskoj osigurano mjesto u polufinalu i borbi za jedno od tri odličja.

Doživi li Švedska poraz, onda Hrvatska ne bi bila sigurna nit sa svim pobjedama jer se vrlo lako može dogoditi da se zatvori krug od tri reprezentacije s po jednom izgubljenom utakmicom. U tom krugu bi se gledala gol-razlika u međusobnim ogledima, a Hrvatska tu ne stoji dobro jer je od Švedske gadno stradala s čak osam razlike.

Upravo iz tog razloga je ova pobjeda Švedske nad Slovenijom vrlo važna za Hrvatsku, koja sada mora navijati da za dva dana domaćini pobijede i Island kojeg smo mi danas svladali.