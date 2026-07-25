FOTO Slavna pjevačica pozirala u badiću na luksuznoj jahti. Komentari: 'Jako se udebljala. Što joj se dogodilo s licem?'

Selena Gomez, američka pjevačica, glumica i poduzetnica, odlučila je sa svojih stotina milijuna pratitelja podijeliti intimne trenutke s odmora koji izgleda kao san. Jednostavnim opisom, plavim srcem, objavila je seriju od čak 18 fotografija i kratki video, nudeći rijedak uvid u svoju talijansku avanturu sa suprugom, glazbenim producentom Bennyjem Blancom, i bliskom prijateljicom. Objava je svojevrsni vizualni dnevnik koji slavi "la dolce vita" - slatki život, koncept koji je duboko ukorijenjen u talijanskoj kulturi, a koji naglašava uživanje u malim stvarima, dobroj hrani i dragocjenim trenucima.

Slike dočaravaju atmosferu potpunog opuštanja i luksuza. Nekoliko fotografija prikazuje Selenu na prostranoj jahti, gdje pozira u svijetloplavom bikiniju dok plovi otvorenim morem pod vedrim nebom. Vidimo je kako se smiješi, opušta i uživa u suncu. Njezin suprug Benny i prijateljica također su dio idile, a na jednoj fotografiji ih vidimo zadubljene u društvenu igru na palubi. Cijela serija odiše spontanošću i srećom, a obožavatelji su je u komentarima odmah obasuli komplimentima poput "Kraljica", "Ljepotica" i porukama ljubavi na raznim jezicima, od talijanskog "Ti amo" do portugalskog "te amoo". Među njima su se našle kritike poput "Zašto je uvijek s njim, ne pašu si" i "Mogla je i bolje", koje su ciljale na njezinog supruga, dok su se drugi usredotočili na njezin izgled s komentarima poput "Jako se udebljala" i "Što joj se dogodilo s licem?". Kao što je to čest slučaj na profilima globalno poznatih osoba, ovakvi komentari ističu tamnu stranu slave.

Ovaj odmor nije slučajan. Naime, putovanje u Italiju poslužilo je kao proslava Seleninog 34. rođendana, koji je bio 22. srpnja. Prema izvještajima, par je proslavio njezin rođendan u Bologni, a fotografije svjedoče o posjetima i drugim dijelovima Italije, koja je ove godine najtraženija svjetska turistička destinacija. Na jednoj od fotografija Selena i Benny poziraju zagrljeni na uskoj, kamenoj ulici tipičnoj za talijanske gradove, dok druga prikazuje Selenu na balkonu s pogledom na rijeku i povijesnu gradsku jezgru.

Ovaj bijeg u Europu zasluženi je odmor za jednu od najzaposlenijih zvijezda današnjice. Gomez, koja je i osnivačica uspješnog kozmetičkog brenda Rare Beauty, trenutno radi na šestoj sezoni popularne serije "Only Murders in the Building" koja se snima u Londonu. Osim toga, pred njom su brojni filmski projekti, uključujući i dugo očekivani biografski film u kojem će utjeloviti glazbenu ikonu Lindu Ronstadt.

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Kao što priliči putovanju u Italiju, hrana je zauzela središnje mjesto. Selena je podijelila fotografije slasnih jela, od tjestenine sa školjkama do salate s jastogom i bogate plate sa suhomesnatim proizvodima i sirevima. Jedna od najupečatljivijih fotografija prikazuje je kako s čistim užitkom jede tjesteninu u restoranu čiji su zidovi prekriveni uokvirenim slikama, savršeno hvatajući duh talijanskog hedonizma.

Osim gurmanskih užitaka, objava je puna romantičnih i nježnih trenutaka između Selene i Bennyja, koji su se vjenčali u rujnu 2025. godine. Vidimo ih kako se grle u katedrali, kako Benny ljubi Selenu u obraz pored jezera, te u nizu drugih opuštenih i sretnih situacija. Kroz ove fotografije, Selena ne samo da dijeli djelić svog privatnog života, već i potvrđuje da je, unatoč globalnoj slavi, pronašla mir i sreću u ljubavi i jednostavnim životnim zadovoljstvima.