Javio se Hrvat koji je unakazio Tysona Furyja, evo što kaže nakon incidenta!

Furyjev sparing partner Agron Smakići, koji je Kralju Cigana napravio posjekotinu iznad desnog oka, prvi se put oglasio nakon tog događaja.

Britanski teškaš je nakon nezgode odgodio meč protiv Oleksandra Usika za apsolutnog prvaka svijeta teške kategorije, koja se 17. veljače trebala održati u Saudijskoj Arabiji, piše Croring.

‼️ Footage has now emerged appearing to show the moment Tyson Fury was cut by an ELBOW in sparring, causing the Oleksandr Usyk fight to be postponed… pic.twitter.com/dDy3e0Cv4o