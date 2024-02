Hrgovića su ponovo izigrali! Hrvat ostao bez meča karijere

Svijet boksa je u petak popodne doživio novi preokret i zaplet, a sada dolazi vrlo razočaravajući rasplet. Tyson Fury, prvak teške kategorije po WBC-u, otkazao je meč protiv Oleksandra Usika zbog posjekotine zadobivene na treningu.

Tako je dugo očekivani meč za ujedinjenje svih titula teške kategorije propao, no odmah nakon toga objavljeno je kako je kandidat za zamjenu u meču večeri upravo Filip Hrgović . Hrvat je osvojio naslov izvanrednog prvaka teške kategorije po IBF-u i čeka svoju priliku da napadne pojas ukrajinskog boksača.

Naposljetku, čak je i ovo propalo. Boksački novinar Michael Benson je na društvenim mrežama objavio da je Turki Al-Sheikh odlučio odgoditi cijeli događaj te odrediti drugi datum za održavanje meča. Svi oni koji su kupili karte dobit će povrat novaca, navodi Benson.

