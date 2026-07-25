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ARGENTINSKI PREDSJEDNIK

Milei o teorijama zavjere oko Argentine: 'Ljubomorni su na nas'

Argentina's President Javier Milei attends ceremony marking 172nd anniversary of Buenos Aires Stock Exchange in Buenos Aires
MARIANA NEDELCU/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
25.07.2026.
u 12:56
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Argentinski predsjednik Javier Milei osvrnuo se na brojne teorije i kritike koje prate njegovu zemlju, tvrdeći kako je razlog negativnih reakcija često ljubomora zbog uspjeha Argentine

Predsjednik Argentine Javier Milei komentirao je teorije zavjere i kritike koje se posljednjih godina vežu uz njegovu zemlju, poručivši kako vjeruje da dio svijeta prema Argentini ima negativan stav zbog njezine sposobnosti da se istakne.

Milei smatra da je jedan od glavnih razloga takvih reakcija činjenica da Argentina, prema njegovim riječima, nikada ne prolazi nezapaženo.

"Problem s Argentinom je što se pojavljujemo, ne prolazimo neprimijećeno. Ljudi su ljubomorni na nas, a dobri smo u gotovo svemu", rekao je argentinski predsjednik.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada Argentina uživa veliku globalnu pozornost, posebno zahvaljujući uspjesima u sportu, ali i političkim i ekonomskim promjenama koje provodi njegova administracija.

Milei je poznat po izravnom stilu komunikacije i čestim javnim istupima u kojima brani argentinski identitet te ističe potencijal svoje zemlje. Tijekom svog mandata često naglašava kako Argentina ima važnu ulogu na svjetskoj sceni te da se njezin položaj ponovno mora ojačati.
Ključne riječi
Lionel Messi SP 2026.

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