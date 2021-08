Janjanin: Grci još nisu spremni, tanki su u obrani, to je šansa za Rijeku!

Za Rijeku je to vjerojatno jedan od najvažnijih ogleda ove sezone. U Solunu na stadionu Toumba danas (20 sati) očekuje je prva utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv PAOK-a. Lani je PAOK završio na drugom mjestu u grčkom prvenstvu, s čak 26 bodova zaostatka za Olympiakosom... Zadnjih nekoliko godina PAOK je druga najbolja momčad u Grčkoj, a o Rijekinu protivniku porazgovarali smo s Rajkom Janjaninom, bivšim nogometašem Dinama, koji dugo živi i radi u Grčkoj.

Vratar je slab

– Ove godine na klupu im se vratio trener Razvan Lucescu (sin Mircee Lucescua, nap. a.), s kojim su prije dvije godine osvojili naslov prvaka. Oni u njemu vide čovjeka koji će prekinuti dominaciju Olympiacosa. U odnosu na prošlu sezonu nisu puno mijenjali momčad, a igraju u sistemu 4-2-3-1. Rijekinu šansu vidim u činjenici da PAOK još nije u natjecateljskoj formi. Vidjelo se to i protiv Bohemiansa. Grčka momčad još nije uštimana, a najtanji su u obrani. Lani su, čak i kada su bili u najboljoj formi, primali jako puno pogodaka. Vratar Alexandros Paschalakis ne ulijeva baš neku sigurnost. Najveći im je gubitak odlazak lijevog beka Dimitriosa Giannoulisa i lijevog krila Christosa Tzolisa. Obojica su otišla u Norwich u poslu vrijednom oko 20 milijuna eura – ističe Janjanin i naglašava:

– Na lijevom beku igrat će im vjerojatno Vierinha, koji je dešnjak, lijevi stoper Michailidis mlad je i sklon oscilacijama. Varela, drugi stoper, spor je i težak. Rekao bih da im je vezna linija jača strana momčadi. Schwab je jako dobar igrač, igra lijevom nogom. Kurtić im je pravo pojačanje. Posebno mi se sviđa Nizozemac Biseswar, koji igra u liniji ispred ove dvojice defenzivnih veznih. Jak je na lopti i ima odlične ideje u igri. No pitanje je kakvog će biti raspoloženja. Bude li imao svoj dan, može odlučiti pobjednika. Puno očekuju od Andrije Živkovića, desnog krila koji je osvojio zlato sa Srbijom na SP-u mlađih selekcija. Nakon odlaska u Benficu izgubio se, no sada je našao svoje mjesto. Iako, ne igra još u formi iz prošle sezone – kaže Janjanin.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 12.08.2021., Rijeka - Europa Konferencijska liga, uzvratna utakmica 3. kola, HNK Rijeka - Hibernian. Abass Issah Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Grci žale za ozlijeđenim napadačem Oliveirom?

– On je došao iz AEK-a, u kojem je bio s Markom Livajom, čak su bili u sličnom statusu kada su im obojici smanjivali ugovore. Zamijenit će ga poljski reprezentativac Karol Swiderski. Malo je čudan, čini se nekoordiniran, no igra već dvije godine, zabija, snalažljiv je, pokretljiv i na svakoj lopti. Na lijevoj strani imaju El Kaddourija, koji je dešnjak. Dobar je igrač, ali nije pravo krilo – dodaje Janjanin.

Janjanin je pratio i Rijekine izvedbe.

– Rijeka to može dobiti, posebno ako dobro prouči igru PAOK-ove obrane. Siguran sam da je to Goran Tomić uočio. Uostalom, on je igrao u AEK-u i sigurno će svojim igračima znati prenijeti ključne detalje. Sviđa mi se kako Rijeka igra pod Tomićem. Nije nevažan detalj taj što je PAOK tipična domaćinska momčad. Ako im Rijeka upadne u žrvanj, bit će teško. Na tribinama očekuju oko 15 tisuća navijača koji znaju napraviti nevjerojatno ozračje. No već godinama u gostima PAOK igra jako loše i to je također Rijekina šansa – zaključio je Janjanin.

Grčki mediji uvjereni su da je PAOK bolja momčad od Rijeke, no posljednjih dana nisu previše pozornosti pridavali ovoj utakmici. U fokusu je tamošnje nogometne javnosti spor oko medijskih prava u koji je uključeno šest prvoligaških klubova, među kojima je i PAOK. Kako sada stvari stoje, grčko prvenstvo bit će odgođeno za otprilike pet tjedana.

Tomić: Sve znamo...

– Nakon izrazito zahtjevne utakmice u Osijeku, slijedi nam jedna još teža, protiv izvanredne momčadi PAOK-a, prepune kvalitete. Morat ćemo biti na visokoj razini da bismo izvukli povoljan rezultat za uzvrat. Znamo kakva nas atmosfera čeka, ali mislim da smo spremni. Bio bih zadovoljan s bilo kojim rezultatom koji nam ostavlja prostor da u uzvratu na Rujevici idemo po prolazak u skupine. Znamo na kakvu momčad idemo i zato smo realni optimisti – kazao je Goran Tomić.

Rijekin trener za ovu utakmicu ne može računati na ozlijeđene Murića, Drmića, Labrovića, Selahija i Smolčića, dok Stanić još nema pravo nastupa u Europi.