Jana Fett ispala s Australian Opena nakon što je propustila dvije meč-lopte

Hrvatska 28-godišnja tenisačica Jana Fett (WTA - 134.) u svom je drugom nastupu na Australian Openu ostala bez plasmana u drugo kolo propustivši dvije meč-lopte protiv Britanke Harriet Dart koja je nakon tri sata i 14 minuta borbe slavila sa 7-5, 2-6, 7-6 (10-7) te će protiv Donne Vekić igrati za plasman u 3. kolo.

Fett je originalno trebala igrati protiv Čehinje Markete Vondroušove, ali je wimbledonska pobjednica iz 2023. na dan meča, putem društvenih mreža, objavila da je prisiljena odustati od nastupa na Australian Openu, zbog ozljede koju je zadobila na prošlotjednom turniru u Adelaideu. Tako je njeno mjesto u ždrijebu zauzela sretna gubitnica iz kvalifikacija, Britanka Harriet Dart, vršnjakinja hrvatske predstavnice i 113. na pojedinačnoj WTA ljestvici.

Fett je odmah u prvom gemu imala tri prilike za 'break' (0-40), ali je britanska tenisačica nanizala pet poena i izvukla se iz teške situacije. Taj je gem bio najava onoga što će se događati u prvom setu, u kojem je Fett propustila i vodstvo od 5-3. Do set-lopte nije došla, a Dart je nizom od četiri gema sa 7-5 osvojila prvu dionicu meča.

Prekretnica u drugom setu bio je gem kod 2-2, kad je Fett po drugi put u tom dijelu meča došla do 'breaka' i povela 3-2. Dart je zatražila liječničku pomoć zbog bolova u lijevoj potkoljenici. Dobila je povez, nastavila meč, ali sljedeća tri gema su otišla na stranu 28-godišnje Vrbovčanke, koja je na taj način izborila treći set.

U njemu je Britanka bolje počela i povela 3-1, ali je Fett s tri osvojena gema, od čega je u dva oduzela servis suparnici, došla do prednosti 4-3 i servisa. No, Dart je novim 'breakom' izjednačila na 4-4, uz nekoliko neiznuđenih pogrešaka. Britanka je u sljedećem gemu uzvratila na jednak način i dopustila Fett da dođe do servisa za pobjedu.

Nažalost, tri promašena bekenda i jedna dvostruka pogreška, odnijeli su hrvatskoj tenisačici priliku za okončanje meča. Ipak, Jana si je stvorila drugu šansu iskoristivši nekoliko drugih servisa suparnice za precizne napade i novi, ukupno sedmi 'break' u meču, a svoj četvrti (4/6).

Nakon dva sata i 58 minuta igre Fett je došla do prve meč-lopte kad je njena suparnica promašila jedan forhend. Nažalost, to se dogodilo i hrvatskoj tenisačici kad je bila na korak do pobjede. Izborila je Jana drugu meč-loptu neobranjivim bekendom, samo da bi vratila suparnicu u igru dvostrukom pogreškom, promašenim forhendom i promašenim bekendom.

Nakon tri sata igre, odluka o plasmanu u drugo kolo ostavljena je za produženi 'tie-break'. Nažalost, niz neiznuđenih pogrešaka hrvatske tenisačice je nastavljen pa je Britanka na taj način osvojila prvih šest poena odlučujućeg gema.

Uspjela je Jana doći do 5-8, ali je Dart preciznim forhend pasingom izborila pet meč-lopti. Vrbovčanka je dvije spasila, ali ne i treću, na koju je napravila još jednu, ukupno 65. neiznuđenu pogrešku. Dart ih je imala 22 manje i ponajviše zbog toga je po drugi put u karijeri prošla prvu prepreku na Australian Openu.

Za plasman u treće kolo Dart će igrati protiv najbolje hrvatske tenisačice, aktualne olimpijske doprvakinje i 19. na pojedinačnoj WTA ljestvici, Osječanke Donne Vekić. Taj bi dvoboj na rasporedu trebao biti u srijedu.

AUSTRALIAN OPEN, tenisačice - 1. kolo

Harriet Dart (VBR) - JANA FETT (HRV) 7-5, 2-6, 7-6 (10-7)