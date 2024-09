Jakirovićev nasljednik: 'Ne mogu previše zamjeriti igračima, ovo je samo moja odgovornost'

Privremeni trener Dinama Sandro Perković izašao je pred novinare nakon novog velikog debakla zagrebačkog kluba. Hrvatski prvak poražen je u Koprivnici od Slaven Belupa rezultatom 4:1. Četvrta je to utakmica u nizu bez pobjede za Dinamo koji je ovoga tjedna u svim natjecanjima primio čak 13 pogodaka. Podsjetimo, ovoga utorka plavi su poraženi na otvaranju Lige prvaka od Bayerna s čak 9:2.

- Čestitam Slavenu na dobroj utakmici. Moja zadaća bila je pripremiti momčad za ovu utakmicu i više je nego očito da to nisam uspio. Odgovornost je samo moja, nemam što zamjeriti igračima. Sam početak utakmice nije bio najbolji, ali smo kasnije imali nešto bolji protok lopte i nažalost nismo uspjeli zabiti više od jednoga gola. Gol koji smo primili pred kraj poluvremena se ne smije primiti na ovoj razini nogometa. U nastavku smo dobro krenuli, imali smo neke šanse i onaj nespretni gol za 2:1 nas je psihološki ubio. Onda nam se dogodio blackout kao i prije par dana, nismo mogli spojiti dodavanje i čestitke Slavenu - rekao je Perković.

Uslijedilo je novinarsko pitanje o igračima koji su dvije utakmice odigrali doista loše.

- Mi smo bili u teškom trenutku, ovaj tjedan je za nas bio jako težak i psihološki i emotivno. No, moram reći da je jučerašnji trening bio jedan od najboljih koji sam ja vidio, a poprilično dugo sam u Dinamu. Fokus na utakmicu je bio odličan i u samoj utakmici ne mogu previše zamjeriti igračima. Imali smo dovoljno prilika da usmjerimo utakmicu u svojem smjeru. Mi ne zabijemo, a na drugoj strani sve što može poći krivo pođe krivo - dodao je.

Obrana je po mnogima odigrala kriminalno...

- Slažem se, to su neke stvari koje su abeceda taktičke pismenosti na ovom nivou. To se ne smije događati na ovom nivou. Mi ih moramo ukloniti, izgleda u ovom trenutku da ih je jako puno, ali ne smijemo zaboraviti da ova momčad igra Ligu prvaka. To su karakterni dečki i siguran sam da će se izvući. Jakirović? Sigurno da je sve to utjecalo na igrače, bili smo dugo zajedno i puno smo prošli. No, mi smo profesionalci i nije ovo nikome prvi put da je smijenjen trener. Što se igrača tiče, svatko to proživljava na svoj način. Ono što sam ja vidio, a vraćam se na onaj trening i sad bih potpisao da sve moje momčadi odrade trening tako kako su oni jučer radili. Analizirat ćemo. Bilo je puno detalja koje sam vidio koji ne smiju i neće biti dio Dinamove igre. Psihološki i na svaki drugi način napravit ćemo sve da vratimo momčad na pobjednički put - rekao je Perković.