Jakirović otvoreno o pojačanjima i odlascima. Dinamo se sprema napasti tron HNL-a

Dinamov trener Sergej Jakirović je okupio svoje igrače i krenuo s pripremama za novu sezonu. Doduše, plavi nisu kompletni, Moharramija neće biti cijeli mjesec jer je na Azijskom kupu, Ristovski će s plavima u Rovinj u nedjelju, dobio je slobodno zbog smrti majke. Emreli se priključuje u srijedu, Kaneko je ujutro stigao u Zagreb, a nije došao sam, s njim je i Ogiwara, novo pojačanje plavih na poziciji traženog lijevog beka, njih dvojica će se odmoriti još nekoliko dana, a Ogiwara u srijedu obaviti i liječnički pregled.

Brodić i Živković s plavima

– Teško je Ogiwaru uspoređivati s nekim kad nismo imali normalnog lijevog beka. Zamolio sam Ljubičića i Perkovića da to igraju, jedan je više vezni igrač, drugi više stoper. Ogiwara je okomit, raznovrstan, stabilan iza, probojan prema naprijed... meni se svidjelo što sam vidio, pogotovu kad je igrao klupsko SP, kad je bježao igračima Manchester Cityja. Nadam se da će biti dobar, uvjeren sam u to, vjerujem da će mu adaptacija biti lakša. Kad se dovode Japanci, dovode se u paru, njima je tako lakše, to je drukčija kultura – kazao je trener plavih Sergej Jakirović.

U pripreme je krenuo u utorak od 15 sati s 35 igrača na popisu, deset je mladih koji će s prvom momčadi raditi tijekom ovog tjedna, pa će se onda vidjeti tko će od njih ostati da bi popunio deficitarne pozicije. No, na tom popisu od 35 igrača koji su krenuli u pripreme nema nekih zvučnih imena.

– Za neke igrače poput Drmića i Marina procijenili smo da mogu ići dalje jer uzlaze u posljednje mjesece ugovora, a neće biti prostora za njih. Za Menala tražimo neku opciju kojom ćemo svi biti zadovoljni, da nađe klub u kojem će igrati. Za Denija Jurića bolje je da ide nekamo na posudbu. Ozlijedio se kod mene u Rijeci, bilo bi dobro za njega da dobije kontinuitet nastupa, a sa Sosom i Mihajličenkom raskidamo posudbe, mislim da nemaju kvalitetu za Dinamo, ne za ono što mi trebamo.

Na popisu je Fran Brodić, dosadašnji igrač plavih koji je bio na posudbi u Varaždinu, no očekivalo se da će tu biti i Moreno Živković, da će ga plavi povući iz Lokomotive.

– Bit će Živković s nama, samo moramo sve dogovoriti s Lokomotivom. Oni ga imaju na posudbi do ljeta, moramo se dogovoriti između klubova, a očekujem da će Živković biti s nama. Brodić je na popisu, kupili smo ga i ostavili u Varaždinu, kreće s nama u pripreme, neka dokaže da može igrati u Dinamu. Ja sam uvjeren da on to može.

Razmišljalo se i da se Čavlinu dovede iz Lokomotive, no tu su plavi pametno odlučili.

– Kad donosimo odluke, moramo donijeti dobre odluke, nema smisla sad povlačiti Čavlinu. Ako bismo ga uzeli, morali bismo mu odmah dati "jedinicu", a to mu sada ne možemo garantirati. Dobro se razvija u Lokomotivi, on je naša budućnost – rekao je Jakirović.

Žele desnog beka i lijevo krilo

No, Dinamo i dalje traži pojačanja, Jakirović je potvrdio da žele desnog beka jer Moharramija zbog Azijskih igara neće biti mjesec dana, trenutačno nema ni Ristovskog. A žele i lijevo krilo, tu su u ozbiljnoj igri i dalje Josip Brekalo i Arbër Hoxha.

– Ima pomaka oko Hoxhe. Priča se i pregovara. I mi i Brekalo imamo želju da on dođe, tako je i s Hoxhom, ali nešto se pita i Slaven Belupo i Fiorentinu. Ako mene pitate, ja želim obojicu. Zadnja tri mjeseca gledamo igrače, ali kad se odlučimo za nekoga, pojave se razne varijante. Ubacuju se ljudi sa svih strana pa ja odmah odustajem od posla. Ne želim trošiti energiju. Kao u slučaju Ogiware, mediji su se zabavljali s Wdowikom i Mitajom, to se odugovlačilo, pa smo reagirali i uzeli Ogiwaru s kojim smo sve dogovorili u tri dana.

Plavi će do nedjelje raditi u Zagrebu, u Maksimiru će u subotu odigrati utakmicu s Rogaškom. U nedjelju putuju u Rovinj gdje su na rasporedu četiri utakmice, još će se vidjeti s kim će igrati prvu, a onda se zna da slijede Celje, Makedonija GP i Slask.

– Gledajući brojke, imamo dobar posjed, ali moramo biti konkretniji i okomitiji, to je i do profila igrača kakav imamo. Moramo to popraviti, treba nam kvalitetniji reposjed i presing, Dinamo je godinama na taj način lomio suparnike, to moramo vratiti. Nedostaje nam golova s krilnih pozicija, s te strane smo zabili samo šest golova u HNL polusezoni – zaključio je Jakirović.

