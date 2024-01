Iz Hajduka otkrili: Kalinić igra za 1 euro mjesečno. Doveden je da bude džoker s klupe

Uoči odlaska na zimske pripreme trener Hajduka , Mislav Karoglan, okupio je momčad bijelih na Poljudu. Među njima su i dva nova lica. Mađar Laszlo Kleinheisler stigao je na posudbu iz Panathinaikosa, a vratio im se i napadač Nikola Kalinić . Sve je komentirao trener Karoglan.

"Za sada smo doveli Laszla, vratili smo Prpića s posudbe u Radomlju i s tim sam prezadovoljan. Nikola Kalinić je već ranije komuniciran. On ima iza sebe četiri tjedna rada s Veršićem. U ovom trenutku je u dobrom stanju. Malo ćemo ga adaptirati da ne krenemo prežestoko, ali vjerujem da će već u drugom ili trećem tjednu ići punom snagom", rekao je Karoglan pa se osvrnuo na ulogu povratnika Kalinića.

"Doveli smo ga da bude, dok se ne spremi, džoker s klupe. Hoće li i startati, to ovisi o njemu, ali i o meni. Češljamo tržište za beka. Ta je pozicija deficitarna i vani i svugdje. To svi traže. Ne bih želio da to bude nekakva popuna, radije bih se onda pokrio s ovim što imamo", kazao je trener.

"Kažu da treninzi pripadaju treneru, utakmice igrača. Prebitne su mi pripreme. Čekaju nas dvije jake utakmice na startu prvenstva, tako da moramo odmah biti spremni. Idemo odmah s nogometnim dijelom, bazični dio smo odradili u individualnom programu", rekao je pa zaključio:

"Prije svega želim momcima zdravlje jer je to ono prvo. Prostora za napredak ima u svim fazama igre, koliko god obrana bila glorificirana, moramo bolje stiskati neke stvari, faza napada svako može biti bolja i nisam zadovoljan tranzicijom, ona nam nije dobra."

Kalinićev povratak komentirao je i sportski direktor kluba Mindaugas Nikoličius te otkrio zanimljivu informaciju o napadačevoj plaći. "Što se tiče financija, to je bilo najlakše u tri godine što sam u Hajduku. Dogovorili smo 1 euro njegove plaće. On želi pomoći Hajduku i osvojiti naslov, to je jedini motiv zbog kojega se vratio", rekao je Nikoličius.

