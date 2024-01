Jakirović je preživio katastrofu, no to ne znači da će još dugo ostati na klupi

Sergej Jakirović preživio je jučerašnji večernji sastanak s čelnicima kluba te ostaje na klupi Dinama . Do kada, teško je reći. Neki kažu do prvog idućeg kiksa, a moguće je da ga smijene i čim nađu njegova nasljednika. Jer, prošlost je pokazala da su Dinamovi treneri najbliži otkazu baš kad im Uprava deklarativno da podršku.

Nema novca za novog trenera

U ožujku 2018. godine Dinamo je upisao tri poraza u četiri utakmice, nakon toga posljednjeg, s 1:4 od Lokomotive, tadašnji trener plavih Mario Cvitanović podnio je ostavku.

– Čast i obraz na prvom su mjestu, ja svoju čast i obraz neću dati nizašto, moja je moralna obveza i odluka definitivna. Ja moram odstupiti – poručio je nakon tog poraza koji su mu 'spakirali' Majer i Kastrati s po dva pogotka. No, iako su plavi imali taj loš rezultatski niz, i nakon tog poraza od Lokomotive imali su devet bodova prednosti u odnosu na Hajduk, bili su čvrsto na vrhu ljestvice.

Sergej Jakirović nakon prekjučerašnjih 0:3 i sjajne egzekucije Duje Čopa nije podnio ostavku, poručio je da preuzima odgovornost, što god to značilo. No, to ne znači da će još dugo 'preživjeti' na klupi Dinama.

Već na kraju tog debakla u zaostaloj utakmici dio klupskog vodstva bio je za trenutačno uručenje otkaza Jakiroviću, što se ipak nije dogodilo, ali priča je jučer dobila nastavak, kad su čelnici, Uprava i članovi Izvršnog odbora prijepodne ponovno raspravljali o Jakiroviću i njegovu ostanku. Većina je čelnih ljudi bila za smjenu, ali ona se još nije dogodila što je potvrđeno i na večernjem sastanku Jakirovića i stožera s čelnicima kluba.

Navodno je presudnu ulogu odigrala Vlatka Peras, koja se protivila smjeni. Prvi je i najveći što nemaju novo rješenje, nemaju ime trenera koji bi odmah mogao naslijediti Jakirovića, kad ga nađu, a to bi moglo biti jako brzo, Jakirović će postati bivši. Drugi je problem novac, kojeg u Dinamu nema. Otkaz Jakiroviću značio bi da njemu i stožeru moraju isplatiti šest plaća, a on i njegov stožer navodno godišnje koštaju oko milijun eura, dakle najmanje pola milijuna otišlo bi na još jednog trenera koji je 'dobio cipelu' u Dinamu. Odštete idu i Anti Čačiću i Igoru Bišćanu, pa bi treća bila novi veliki teret, s time da bi morali plaćati i novog trenera. Vlatka Peras prva je stopirala otkaz odmah nakon utakmice, a i igrači su stali iza Jakirovića, tvrde da nisu namjerno igrali loše, da nisu 'bušili' trenera jer bi na taj način 'bušili' sebe, gubitak tri boda ni njima ne može dobro 'sjesti' u trenutku kad imaju veliki bodovni zaostatak za Hajdukom. Što će u idućim danima odlučiti klupski čelnici doista je teško predvidjeti, s obzirom na to da među njima baš i nema nogometnih znalaca. Mogući su svakakvi potezi, uostalom i dosad su radili velike greške u koracima pa je zbog toga i momčad tu gdje jest, blagajna je poprilično prazna, a gubitkom naslova prvaka bit će još praznija.

Momčad Dinama ne izgleda kao momčad i sigurno je tu velika krivica trenera te je upitno može li on tu momčad podignuti. Igra ne nudi optimizam, a i forma nekih igrača potpuno je potonula, pritom najmanje mislimo na mladog Živkovića. No, kako Mišić u sezoni može odigrati toliko krivih lopti, a donedavno je bio motor momčadi, što se dogodilo Baturini koji je bio čudesan, a sad je očajan, Petković malo briljira, a onda sve zabrlja, nestao je Bulat, koji je spašavao svojim projektilima... Sad nitko ne zna pucati ni u izglednoj poziciji, a nisu ni svi ostali puno bolji.

Propao Brekalov transfer

Sudbina trenera Jakirovića tako je jučer bila u prvom planu, a iz prvog plana ispao je Josip Brekalo, koji je bio pred Dinamovim vratima. Koliko znamo, njegovi su 'papiri' već bili u Maksimiru, ali u Dinamu su bili neodlučni, pa je i razočarani Brekalo odustao od transfera. Jer, osjetio je da ga u dinamu ne žele ni približno koliko on želi povratak u dinamo. Brekalo je želio doći, Fiorentinu je prekrižio, njegov je izbor bio Zagreb i zato jer mu supruga za nekoliko mjeseci treba roditi. A u Dinamu bi, logično je razmišljao, dobrim igrama mogao zaraditi poziv izbornika Dalića. No, u Dinamu su tijekom jučerašnjeg dana oklijevali, pa je, prema svemu sudeći, Brekalov transfer u Dinamo propao.

