Jakirović je potjerao igrača Dinama: 'Pola njih razbija svlačionicu, a on u boksericama telefonira'

Ukrajinski branič Bogdan Mihajličenko trebao je biti veliko pojačanje na lijevoj strani obrane hrvatskog prvaka Dinama, ali nije pokazao gotovo ništa. Ljetos je stigao iz Anderlechta, ali je već završio svoju epizodu u Maksimiru i prije nego što ju je zapravo i počeo. Trener Sergej Jakirović izbacio ga je iz prve momčadi nakon poraza od Ballkanija u sklopu Konferencijske lige.

– Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam ga maknuti. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre! Ali, ako dođeš poslije utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš jest da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo... A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti – otkrio je Jakirović u razgovoru za Germanijak.

Također je rekao kako se svakako planira pojačati po pitanju lijevog beka jer je upravo to kritična pozicija u momčadi plavih, Ljubičić je po vokaciji vezni igrač i ne može to odigrati kvalitetno kao prirodni branič.

Dinamo će do kraja sezone imati vrlo težak zadatak u obrani naslova prvaka Hrvatske, a visi im i prolazak u skupini Konferencijske lige gdje još igraju protiv Astane u gostima te kosovskog Ballkanija na Maksimiru.