FOTO Dinamo igra u Srbiji, pogledajte moderan stadion na kojem će nastupiti

Dinamo u drugom kolu Europske lige gostuje kod Maccabija iz Tel Aviva – ali ne u Izraelu, već u Bačkoj Topoli, malom vojvođanskom gradiću s oko 11 tisuća stanovnika.
Foto: TSC Bačka Topola
Zbog sigurnosnih razloga, odnosno ratne situacije koja vlada u Izraelu, utakmica se seli na TSC Arenu, jedan od najmodernijih stadiona u regiji. Ovaj stadion građen je između 2018. i 2021. uz veliku pomoć mađarskih investicija ima kapacitet od 4.500 sjedala i posjeduje sve potrebne UEFA licence.
Foto: TSC Bačka Topola
TSC Arena rađena je prema svim najnovijim standardima kao i Opus Arena u Osijeku. To je inače standard svih mađarskih stadiona koji su izgrađeni u posljednjih 10 godina. Kako je izgrađena i Opus Arena, tako je građena i TSC Arena. Što se tiče hibridnih terena, vrhunski su i lopta na njima ide jako brzo. Omjeri plastike i umjetne trave su različiti, idealni...
Foto: TSC Bačka Topola
Domaćini ističu da je riječ o multifunkcionalnom objektu: osim nogometnih utakmica ondje se mogu održavati i drugi događaji, a uskoro će stadion dobiti hotel s 45 soba, restoran, fitness i rehabilitacijski centar te muzej.
Foto: TSC Bačka Topola
U Areni se nalazi 11 Skyboxeva, koji svojim atraktivnim izgledom i ekskluzivnom uslugom pružaju luksuzan ugođaj tijekom druženja na TSC utakmicama kao i privatnost za prezentacije i poslovne sastanke. Nalaze se na 2 katu VIP tribine. Svi su rasprodani za cijelu sezonu.
Foto: TSC Bačka Topola
Foto: TSC Bačka Topola
Foto: TSC Bačka Topola
Nogometni teren TSC Arene u Bačkoj Topoli radila tvrtka koja je radila i teren na Santiago Bernabeuu u Madridu, domu Real Madrida, sa istim strojevima. Travnjak na TSC Areni tako je ponajbolji u regiji i Dinamo protiv Maccabija iz Tel Aviva imat će vrhunske uvjete za igru.
Foto: TSC Bačka Topola
Zahtjev UEFA-e stadiona za EL za segment kapaciteta iznosi 8000 gledatelja, ali kad je nogometni klub TSC Bačka Topola prije dvije godine igrao Europa ligu, u grupnoj fazi na TSC Areni igrao je protiv West Hama, Freiburga i Olympiacosa.
Foto: TSC Bačka Topola
UEFA je tada napravila pravi mali presedan i napravila iznimku zbog TSC Bačke Topole da se Europska liga može igrati na stadionu manjem od 8000 gledatelja, jer su svi drugi uvjeti izvanredni.
Foto: TSC Bačka Topola
