Izjava junaka nove pobjede vatrenih oduševit će navijače!

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Island u trećem kolu SP-a s 2:1 i potvrdila prvo mjesto u skupini. Iako smo igrali s devetoricom novih igrača, uspjeli smo upisati i treću pobjedu.

Junak susreta bio je Milan Badelj koji je zabio gol i asistirao Perišiću.

- Ma ovdje je bitna pobjeda, a ne to što sam ja junak. Odigrali smo dobro i drago mi je da smo došli do pobjede jer to je ono što održava odličnu atmosferu, rekao je Badelj za HTV i razveselio navijače jer se u tome vidi koliko su naši igrači željni ostvariti odličan rezultat na Mundijalu, ali je i dodao nešto što ocrtava dobru atmosferu i što će nas sve oduševiti.

- Imamo 22 igrača na koje trebamo biti ponosni. Svaki od njih je dokazao da izbornik može računati na njega i da će za reprezentaciju dati sve od sebe

Mateo Kovačić danas je odigrao nešto više od 80 minuta...

- Znali smo da moramo ići sto posto. Bilo je dosta teško, ali pobjeda je zaslužena. Završili smo prvi u skupini, a to je i bio naš cilj, rekao je Kova pa pogledao prema osmini finala:

- Treba se prije svega dobro odmoriti, a onda se pripremiti za dalje. Danska? Nezgodni su, moramo pokazati svoju kvalitetu.