Izjava izbornika Nigerije sedam dana uoči Hrvatske podigla puno bure

Sedam dana prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu u Rusiji s Hrvatskom izbornik nigerijske nogometne reprezentacije Gernot Rohr (64) optužio je nigerijske novinare da neistinama ruše "dobro ozračje u reprezentaciji".

Rohr se požalio na nigerijske novinare u razgovoru za njemački list Die Welt, a čak je optužio neke novinare da uzimaju novac od igrača kako bi pisali apologetske tekstove u njihovu korist. Na taj je tekst je morao reagirati i Nigerijski nogometni savez koji se ispričao novinarima.

- Znam da neki novinari primaju novac i poklone od igrača i menadžera. To znaju svi u Nigeriji - kazao je Rohr.

- Vodim ovaj fenomenalan tim dvije godine i s većinom novinara nemam problema. No, postoje i oni koji sramotno izvješćuju o nigerijskoj reprezentaciji. Prije neki dan su jedne novine objavile priču da postoje brojne frakcije u momčadi te da su za to krivi moj kapetan John Mikel Obi i Ogenyi Onazi. Onda sljedeći dan objave da uzimam mito od igrača kako bi igrali u početnoj postavi. To sve nije istina - kazao je njemački stručnjak, koji u karijeri nikad nije vodio njemački klub. Trenirao je Bordeaux, Nicu i Nantes, švicarski Young Boys, te selekcije Nigera, Gabona i Burkine Faso.

Nigerija za sedam dana igra u Kalinjingradu prvu utakmicu s Hrvatskom, a u skupini D su još Argentina i Island.