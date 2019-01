Izgleda li on vama kao talac ili kao pojačanje? Bizarna snimka postala hit

Švedski drugoligaš Jönköping Södra otišao je u neslućene daljine kada je predstavljanje prinova u pitanju. Naime, tek što je u svoje redove doveo Fabija Gamu iz Värnama, klub je objavio snimku koja u suštini djeluje kao nastavak čuvenoga horor serijala Pogrešno skretanje.

Video je zbog rijetko bizarne note upravo postao hit na Twitteru, a među gledateljima zasigurno još uvijek ima onih koji se iskreno pitaju trebaju li zvati upomoć specijalnu policiju.

Ukratko, Gama je prikazan kako usamljen sjedi u podrumu svlačionice smještene nadomak nekakve šume, i to uz takav usiljen osmijeh da se čovjek trenutačno zabrine za njegovu sudbinu.

It looks like Jönköping Södra is holding the guy hostage. What a presentation this is! pic.twitter.com/CIfbytm7dN