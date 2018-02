Igrao pred 70.000 ljudi pa došao u Dinamo: 'HNL uopće nije slaba liga'

Dovesti igrača iz Bundeslige nije mala stvar, teško takvi i dolaze u ove naše nogometne uvjete. Da bi naš klub, u ovom slučaju Dinamo, uspio u tome, mora znati da takav igrač zavidne kvalitete postoji, da nije zadovoljan u svojoj sredini i da je voljan doći u hrvatski nogomet. Da, još k tome ne smije biti skup. Čini se da je Dinamo uspio složiti sve te segmente i Izet Hajrović (26) stigao je u Maksimir. Posao je opet pametno odrađen u tišini, a Hajrović se predstavio pred praznim maksimirskim tribinama u 2:1 pobjedi, u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Krškog. I ne samo da je nastupio već je odmah i zabio gol za pobjedu dvije minute prije kraja utakmice.

Fizički je besprijekoran

– Dojmovi su mi odlični, zaželio sam se utakmica, jedva sam čekao da zaigram za Dinamo i sad se to ostvarilo. Još sam i zabio i sve je bilo odlično, nadajmo se da će i dalje ići tako dobro – kazao je u dahu Izet Hajrović.

Na tom isteku utakmice odlučio je opaliti i zabio je ljevicom s lijeve strane u suprotni kut. Mogao je i prije toga pucati, dok je bio na desnoj strani, što obično i radi, s desne strane krene prema sredini, pa opali ljevicom. No, odlučio je dodati, iako je trebao biti sebičniji.

– Moramo biti kao momčad, istina je da sam mogao pucati, ali odlučio sam drukčije.

Kakvi su vam dojmovi o momčadi Dinama?

– Super su dečki.

Prije gola slovenskom je igraču prodao “tunel”, gurnuo kroz noge.

– Ne jedan nego dva tunela, haha. Volim to, to je moja igra, dribling, jedan na jednoga, mislim da sam nešto od toga pokazao na ovoj svojoj premijeri u Dinamu. Ali imat ću još toga za pokazati. Zato sam i došao ovamo, da pobjeđujemo i osvajamo trofeje.

Možda je čak i malo iznenađujuće što je samo par dana nakon potpisa ugovora s plavima dobio priliku zaigrati.

– Veseli me to, ali još više to što su me u svlačionici sjajno prihvatili, kao da smo obitelj i to je velika stvar, važna za početak.

Imate i svoja dva Bosanca u svlačionici, Hodžića i Gojaka.

– Imam i svoje Bosance, Gojak mi je i asistirao za gol. Ma, vidi se da smo svi tu negdje u nogometnim razmišljanjima.

Vrijeme, a padao je snijeg, hladnoća, nisu baš idealni uvjeti za početak, ali Hajrović se snašao, očito je fizički potpuno spreman.

– Puno smo radili u Werderu i s te strane nemam problema, sad mi još malo nedostaje taj ritam utakmica.

Imali ste ozbiljnu ozljedu koljena, osjećate li još nekakve posljedice?

– Nimalo, kao da nikad nije ozljede ni bilo. I psihički nemam problema, nema nikakvog straha.

Želi se nametnuti Žutome

Trener Cvitanović isprobao vas je na desnom pa na lijevom krilu, gdje se bolje osjećate?

– Mogu igrati na obje strane, ovisi o taktici. Kad sam lijevo, onda više centriram, kad sam desno, onda pucam i driblam prema unutra.

Igrali ste u Werderu, Galatasarayu, klubovima i ligama na kojima je po 60-70 tisuća ljudi na utakmicama. Ovdje to baš nije tako.

– Znam da je ovdje drukčije, ali znao sam to jer pratio sam HNL kao što sam pratio i BiH ligu. No, hrvatska liga uopće nije slaba i meni se sviđa, puno se igra tehnički, puno s loptom i to volim – zaključio je Hajrović.

Taj igrač koji iza sebe ima 24 nastupa za reprezentaciju BiH mogao bi postati pravo pojačanje zajedno s Marijem Gavranovićem. Dojam je da je došao s puno motiva, kako je u zadnje vrijeme jako malo igrao u Werderu, došao je preko Dinama tražiti novi uzlet i povratak u reprezentaciju koju sada vodi Robert Prosinečki. Slučajno ili ne, Hajrović je uzeo baš plavi broj osam koji je nekad u Dinamu nosio i Prosinečki. Neka bude barem upola dobar kao Robi...