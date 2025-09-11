Izbornik Srbije o pozadini debakla: 'Igrači su išli u crkvu umjesto na trening. Nisu htjeli jesti meso'

Svetislav Pešić (76) vrlo vjerojatno neće ostati na klupi Srbije nakon Eurobasketa i ispadanja u osmini finala. Kako piše SportKlub, po povratku u Beograd u razgovoru s užim krugom suradnika i prijatelja otvoreno je govorio o problemima koji su pratili reprezentaciju.

Priznao je da je tijekom turnira izgubio kontrolu nad svlačionicom te da je često kapetan Bogdan Bogdanović bio taj koji je rješavao unutarnje sukobe. Nakon što se Bogdanović ozlijedio, situacija se dodatno pogoršala, a kulminirala je porazom od Finske. "Gubitak Bogdanovića je bio veliki udarac. Svaki put kad bi se dogodilo nešto unutar tima, Bogdan mi je to rješavao. Izgubio sam ekipu u jednom trenutku."

FOTO Skromna rođendanska torta Luke Modrića ukrala pažnju! Evo kako izgleda

Pešić je kao primjer naveo odlazak pojedinih igrača u crkvu u terminima predviđenim za trening šuta, istaknuvši Marka Gudurića, Aleksu Avramovića i Ognjena Dobrića: "Trenirao sam igrače svih vjeroispovijesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko. Umjesto da idu na šuterski trening, dio tima ode u crkvu na molitvu. Na sve to, neće jesti meso, a neophodna im je energija."

Osvrnuo se i na fizičku spremu Nikole Jokića: "Što da mu kažem? Pogledaj što smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao s viškom kilograma. 10 od 12 igrača su došli nespremni. Samo su Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković došli spremni."

Pešićev ugovor s Košarkaškim savezom Srbije vrijedi do kraja rujna. Prošlog ljeta reprezentaciju je odveo do bronce na Olimpijskim igrama, gdje je Srbija igrala ravnopravno protiv SAD-a, dok je godinu ranije osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Manili, u kojem je Njemačka slavila u finalu.