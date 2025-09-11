Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ISPALI S PRVENSTVA

Izbornik Srbije o pozadini debakla: 'Igrači su išli u crkvu umjesto na trening. Nisu htjeli jesti meso'

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Latvia v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
11.09.2025.
u 22:40

"10 od 12 igrača su došli nespremni. Samo su Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković došli spremni", rekao je Svetislav Pešić

Svetislav Pešić (76) vrlo vjerojatno neće ostati na klupi Srbije nakon Eurobasketa i ispadanja u osmini finala. Kako piše SportKlub, po povratku u Beograd u razgovoru s užim krugom suradnika i prijatelja otvoreno je govorio o problemima koji su pratili reprezentaciju.

Priznao je da je tijekom turnira izgubio kontrolu nad svlačionicom te da je često kapetan Bogdan Bogdanović bio taj koji je rješavao unutarnje sukobe. Nakon što se Bogdanović ozlijedio, situacija se dodatno pogoršala, a kulminirala je porazom od Finske. "Gubitak Bogdanovića je bio veliki udarac. Svaki put kad bi se dogodilo nešto unutar tima, Bogdan mi je to rješavao. Izgubio sam ekipu u jednom trenutku."

FOTO Skromna rođendanska torta Luke Modrića ukrala pažnju! Evo kako izgleda
FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Latvia v Serbia
1/14

Pešić je kao primjer naveo odlazak pojedinih igrača u crkvu u terminima predviđenim za trening šuta, istaknuvši Marka Gudurića, Aleksu Avramovića i Ognjena Dobrića: "Trenirao sam igrače svih vjeroispovijesti, poznajem ove momke u dušu i malo sam bio zatečen koliko je to otišlo daleko. Umjesto da idu na šuterski trening, dio tima ode u crkvu na molitvu. Na sve to, neće jesti meso, a neophodna im je energija."

Osvrnuo se i na fizičku spremu Nikole Jokića: "Što da mu kažem? Pogledaj što smo dobili u napadu s njim, iako je i on došao s viškom kilograma. 10 od 12 igrača su došli nespremni. Samo su Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković došli spremni."

Pešićev ugovor s Košarkaškim savezom Srbije vrijedi do kraja rujna. Prošlog ljeta reprezentaciju je odveo do bronce na Olimpijskim igrama, gdje je Srbija igrala ravnopravno protiv SAD-a, dok je godinu ranije osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Manili, u kojem je Njemačka slavila u finalu.

Evo s kim Hrvatska može igrati na Svjetskom prvenstvu, svi primjećuju jedan bitan detalj
Ključne riječi
Svetislav Pešić Srbija košarka

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
22:14 11.09.2025.

Kad si los ne pomaze ni molitva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još