Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČUDESNO

Hezonja napravio nikad prije viđeno i našao se odmah do legendi Sabonisa i Dražena Petrovića

Autor
Dražen Brajdić
03.05.2026.
u 17:41

U pobjedi Reala protiv Murcije (131:123), Hezonja je zabio 40 koševa (trice 8 od 12), 11 skokova i šest asistencija, bez izgubljene lopte, i zavrijedio 53 valorizacijska boda što u manje od 30 minuta igre u Ligi Endesa nikome nije pošlo za rukom

Mario Hezonja ne samo da je svom Realu donio pobjedu derbija vrha Lige Endesa, već je pružio i jednu od najboljih pojedinačnih izvedbi u povijesti najjačeg nacionalnog klupskog natjecanja u košarkaškoj Europi. Od osam trica koje je pogodio, Hezi je četiri ubacio u deliričnom završnom dijelu četvrte četvrtine i nedostajala mu je još jedna trica da se izjednači sa svojim sunarodnjakom i europskom košarkaškom legendom Draženom Petrovićem koji još uvijek drži rekord Reala s devet trica.

U domaćoj pobjedi madridskih bijelih protiv Murcije (131:123), Hezonja je zabio 40 koševa (trice 8 od 12), 11 skokova i šest asistencija, bez izgubljene lopte, zavrijedio 53 valorizacijska boda što u manje od 30 minuta igre nikome nikad nije pošlo za rukom. Štoviše, nitko nije imao ni 50 bodova u toliko vremena koliko je Mario proveo na parketu a to je bilo 29 minuta i 40 sekundi.

U ovom stoljeću samo su tri igrača u Ligi Endesa (poznatijoj kao ACB liga) prešli granicu od 50 indeksnih bodova a bili su to Luis Scola (52), Pete Mickeal (54) i Sylven Landeseberg (52).

Svojim učinkom hrvatski je reprezentativac ostvario i najveći rezultat u povijesti igre Supermanager (53 plus bonus za pobjedu).

Ono što zacijelo imponiraju atletičnom Dubrovčaninu svakako je i činjenica da je zabilježio peti najviši rejting za pojedinačnu izvedbu u povijesti Real Madrida a prva četiri pripadaju legendarnom Arvidasu Sabonisu (66, 61, 58 i 54). Osim njih dvojice, još je samo Joe Arlauckas prethodno dosegnuo 50 valorizacijskih bodova kao igrač ovog slavnog madridskog kluba.

Hezonja je tek peti igrač koji je postigao 40 koševa igrajući manje od 30 minuta a u tome su još uspjeli Brian Jackson, Jacob Pullen, Nicolas Laprovittola i Jerrick Harding.

Ključne riječi
Real Madrid Liga Endesa Mario Hezonja košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-05-01/BubaloBart1_pxl_spo_010526.jpg
Video sadržaj
PITANJE MOTIVACIJE

Teško je odbiti NCAA i ugovore kakve ne nude i neki euroligaši, a na jednom primjeru vidjet će se ozbiljnost Cibone

Bruno Bubalo (18) je košarku počeo trenirati praktički još kao vrtićanac, nastavio je u Cedevitinoj školi košarke da bi s 12-13 godina preselio u Cibonu na poziv koordinatora za mlađe uzraste Davora Škare i trenera Ante Samca. Kako u Tornju nisu bili sigurni što činiti s ovim nadarenim bekom tako se dogodilo da je jednu sezonu igrao za Bosco, potom ponovo za Cibonu da bi sada bio na posudbi u Zaboku

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!