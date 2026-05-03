Hezonja napravio nikad prije viđeno i našao se odmah do legendi Sabonisa i Dražena Petrovića

Mario Hezonja ne samo da je svom Realu donio pobjedu derbija vrha Lige Endesa, već je pružio i jednu od najboljih pojedinačnih izvedbi u povijesti najjačeg nacionalnog klupskog natjecanja u košarkaškoj Europi. Od osam trica koje je pogodio, Hezi je četiri ubacio u deliričnom završnom dijelu četvrte četvrtine i nedostajala mu je još jedna trica da se izjednači sa svojim sunarodnjakom i europskom košarkaškom legendom Draženom Petrovićem koji još uvijek drži rekord Reala s devet trica.

U domaćoj pobjedi madridskih bijelih protiv Murcije (131:123), Hezonja je zabio 40 koševa (trice 8 od 12), 11 skokova i šest asistencija, bez izgubljene lopte, zavrijedio 53 valorizacijska boda što u manje od 30 minuta igre nikome nikad nije pošlo za rukom. Štoviše, nitko nije imao ni 50 bodova u toliko vremena koliko je Mario proveo na parketu a to je bilo 29 minuta i 40 sekundi.

U ovom stoljeću samo su tri igrača u Ligi Endesa (poznatijoj kao ACB liga) prešli granicu od 50 indeksnih bodova a bili su to Luis Scola (52), Pete Mickeal (54) i Sylven Landeseberg (52).

Svojim učinkom hrvatski je reprezentativac ostvario i najveći rezultat u povijesti igre Supermanager (53 plus bonus za pobjedu).

Ono što zacijelo imponiraju atletičnom Dubrovčaninu svakako je i činjenica da je zabilježio peti najviši rejting za pojedinačnu izvedbu u povijesti Real Madrida a prva četiri pripadaju legendarnom Arvidasu Sabonisu (66, 61, 58 i 54). Osim njih dvojice, još je samo Joe Arlauckas prethodno dosegnuo 50 valorizacijskih bodova kao igrač ovog slavnog madridskog kluba.

Hezonja je tek peti igrač koji je postigao 40 koševa igrajući manje od 30 minuta a u tome su još uspjeli Brian Jackson, Jacob Pullen, Nicolas Laprovittola i Jerrick Harding.