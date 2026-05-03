Trener Celticsa zaboravio sjajnog Crnogorca na klupi pa su ih Sixersi eliminirali

Nakon duge 44 godine čekanja Philadelphia Sixersi uspjeli su eliminirati u doigravanju Boston Celticse. I to na kakav način. Okrenuli su Sixersi zaostatak od 1-3 u seriji i dobili tri utakmice zaredom. A posljednju, sedmu, dobili su usred Bostona, u TD Gardenu (109:100).

Posljednji put, Sixersi su dobili tri utakmice doigravanja u Bostonu još daleke 1982. godine ostvarivši tako tek 14. put u povijesti lige da se netko probio dalje dobivši tri eliminacijska dvoboja zaredom.

U utakmici koju su igrali na svom parketu, košarkaši Bostona vodili su tek 31 sekundu. Dijelom i razumljivo jer su igrali bez svog najboljeg igrača Jasona Tatuma koji nije igrao šestu i sedmu utakmicu serije zbog ozljede lista. Tako se i zbilo da su Celticsi prvi put izgubili seriju u kojoj su vodili 3-1 i kakvih su dosad dobili 32 zaredom.

S druge strane, ozlijeđen je igrao Joel Embiid. Kamerunac je šepajući dočekao kraj susreta kojeg je herojski odigrao i ubilježio 34 koša, 12 skokova i šest dodavanja za koš (13 koševa) a "zakrpan" je nastupio i Paul George. No, zato je blistao branič Sixersa Tyrese Maxey koji je upisao 30 koševa, 11 skokova i sedam asistencija realiziravši nekoliko prodora u završnici susreta. U takozvanoj majstorici blistao je i novak Edgecombe, drugoplasirani u izboru najboljih ovosezonskih novaka iza Dallasova Coopera Flagga, koji je upisao 23 koša (pet trica).

S druge strane, Jaylen Brown nije mogao sam (33 koša, devet skokova) a i on se ispromašivao u završnici. Razigravač White je ubacio 26 ali uz preveliku potrošnju (zabio je 9 od 26 iz igre). Premda je Neemias Queta, prvi draftirani Portugalac, odigrao dobru utakmicu (17 koševa, 12 skokova), začudno je da ni minute nije igrao crnogorski centar Nikola Vučević koji trenera Joea Mazzullu neće pamtiti po dobrom. Jer, Vučević je u prijelaznom roku doveden kao velika akvizicija, igrač koji je blistao u majici Orlanda i Chicaga, da bi ga trener trener zaboravio u sedmoj. A prije toga je tog igrača, kojem nije vjerovao u najvažnijoj utakmici sezone, koristio prosječno 19 minuta po utakmici. A sve ovo je još manje za povjerovati ako se zna da su i Queta i Luka Garza (BiH reprezentativac) imali problema s prekršajima i da je Mazzulla pokušavao zaustaviti Embiida s niskom petorkom.

Nakon svega je razvidno da Celticsi očito ne namjeravaju produžiti Vučevića, koji će ovog ljeta biti slobodan igrač, ali se sada postavlja i pitanje što će biti s pomalo svojeglavim trenerom Mazzullom.

A sve su Celticsi mogli završiti još u petoj utakmici u kojoj su u trećoj četvrtini vodili 13 koševa razlike ali su u posljednjoj četvrtini pogodili samo tri od 22 šuta što je očajnih 13,6 posto iskoristivosti. Premda je Mazzulla govorio da je njegova momčad imala dobre situacije ali da lopta naprosto nije htjela u koš to je nešto što niti njega ne amnestira jer očito nije bio u stanju poduzeti ništa konstruktivno.

S druge strane, Sixersi su u Embiidu i Maxeyu imali prvi duet nakon Shaquillea O'Neala i Kobea Bryanta koji je u sedmoj utakmici doigravanja upisao po 30 i više koševa i najmanje 10 skokova za što zasluge, u smislu vjere u dotične igrače, ima i trener Nick Nurse, prije sedam godina NBA prvak s Toronto Raptorsima.

A Nurse će u polufinalu Istočne konferencije svoje Sixerse voditi protiv New York Knicksa, još jednog velikog kluba, koje zasad uspješno vodi trener Mike Brown, pomoćni trener Stevea Kerra u Golden State Warriorsima kada su ovi osvojili tri naslova (2017., 2018. i 2022.)