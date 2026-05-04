Nakon duge 44 godine kultna NBA momčad stigla je do osvete i to na spektakularan način

Nakon duge 44 godine čekanja Philadelphia Sixersi uspjeli su eliminirati u doigravanju Boston Celticse. I to na kakav način! Okrenuli su Sixersi zaostatak od 1-3 u seriji i dobili tri utakmice zaredom. A posljednju, sedmu, dobili su usred Bostona, u TD Gardenu (109:100).

Posljednji put Sixersi su dobili tri utakmice doigravanja u Bostonu još daleke 1982. godine ostvarivši tako tek 14. put u povijesti lige da se netko probio dalje dobivši tri eliminacijska dvoboja zaredom.

U utakmici koju su igrali na svom parketu košarkaši Bostona vodili su tek 31 sekundu. Dijelom i razumljivo jer su igrali bez svog najboljeg igrača Jasona Tatuma, koji nije igrao šestu i sedmu utakmicu serije zbog ozljede lista. Tako se i zbilo da su Celticsi prvi put izgubili seriju u kojoj su vodili 3-1, kakvih su dosad dobili 32 zaredom.

S druge strane, ozlijeđen je igrao Joel Embiid. Kamerunac je šepajući dočekao kraj susreta koji je herojski odigrao i ubilježio 34 koša, 12 skokova i šest dodavanja za koš (13 koševa), a “zakrpan” je nastupio i Paul George. No, zato je blistao branič Sixersa Tyrese Maxey, koji je upisao 30 koševa, 11 skokova i sedam asistencija.

S druge strane, Jaylen Brown nije mogao sam (33 koša, devet skokova), a i on se ispromašivao u završnici. Premda je Neemias Queta, prvi draftirani Portugalac, odigrao dobru utakmicu (17 koševa, 12 skokova), začudno je da ni minute nije igrao crnogorski centar Nikola Vučević, koji je u prijelaznom roku doveden kao veliko pojačanje.

A sve su Celticsi mogli završiti još u petoj utakmici u kojoj su u trećoj četvrtini vodili 13 koševa razlike, ali su u posljednjoj četvrtini pogodili samo tri od 22 šuta, što je očajnih 13,6 posto iskoristivosti. Premda je Mazzulla govorio da je njegova momčad imala dobre situacije, ali da lopta naprosto nije htjela u koš, to je nešto što ni njega ne amnestira jer očito nije bio u stanju poduzeti ništa konstruktivno.

Sixersi su u Embiidu i Maxeyu imali prvi duet nakon Shaqa i Kobea Bryanta, koji je u sedmoj utakmici doigravanja upisao 30 i više koševa i najmanje 10 skokova za što zasluge, u smislu vjere u dotične, ima i trener Nick Nurse, 2018. NBA prvak s Torontom.