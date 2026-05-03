Nije samo čudo prirode, nego i britak um koji brižno održava svoje tijelo

Odigravši sjajnu partiju u šestoj utakmici u Houstonu (28 koševa, osam asista, sedam skokova), ali i cijelu seriju, LeBron James odveo je- svoje Lakerse u polufinale Zapadne konferencije.

To kako je LeBron odigrao cijelu sezonu, a činio je to s 41 godinom na leđima, čini ga najuvjerljivijim "starcem" u NBA košarci ikada. Jer on u svojim godinama nije samo neka iskusna glava s klupe koja će pomoći savjetom i pokojim košem, nego je itekako prisutan u svakoj utakmici i još uvijek dominira.

Bit će tako, vjerojatno, i u narednoj seriji u kojoj će kladionice Lakersima davati minimalne izglede jer namjerit će se na branitelja naslova Oklahoma Thunderse. A s njima LeBron i suigrači mu (čak i kada je Dončić bio na terenu) imaju vrlo negativan ovogodišnji skor – četiri uvjerljiva poraza s prosječnom razlikom od 29 koševa zaostatka.

Jako je važno biti naspavan

No pustimo sad to što će biti i sagledajmo sve što se zbivalo u karijeri ovog svojevrsnog fenomena vitalnosti i dugovječnosti i kako je uspio dovesti svoje tijelo i svoj um do razine da i u 42. može blistati kraj svih tih, i po 20 godina mlađih lavova i atleta. A to što on čini nestvarno je, gotovo i nadzemaljsko.

Premda je samo jedan od 32 igrača u povijesti koji je igrao na NBA parketima s napunjenih 40, LeBron nije kao velika većina onih koji su popunjavali roster. Ne, on je jedini uz Michaela Jordana koji je u toj dobi igrao 30 i više minuta po utakmici.

Već je stara priča da LeBron godišnje u svoje tijelo ulaže milijun i pol dolara, a to zacijelo obuhvaća i troškove osobnog kuhara (nutricionista) i osobnog trenera (fizioterapeuta). Iako NBA igrači danas imaju pristup svim naprednim napravama i tehnikama koje pomažu njihovu tijelu da se brže oporavi od treninga i utakmica, ništa ne može istinski zamijeniti odmor, odnosno san.

Upravo o tome govorio je LeBron u podcastu "Mind The Game", koji je sam pokrenuo i svojedobno ga i vodio, a sada to radi bivši MVP lige Steve Nash. A u tom razgovoru otkrio je kako je igrati uzastopne utakmice, dvije noći zaredom na različitim lokacijama. Dok će mnogi tvrditi da to nije tako velik problem s obzirom na plaće koje NBA igrači imaju i transportni komfor koji uživaju (charter letovi biznis klase), LeBron se ne slaže.

– Ovisno o rasporedu, o tome letite li iz jedne vremenske zone u drugu, kao i o tome u koje vrijeme se vraćate kući ili stižete u sljedeći grad, neke čimbenici utječu na to kako ćete se osjećati sljedeći dan.

Priznao je da je posljednjih godina puno više osjećao težinu "back-to-back" nastupa što i ne čudi s obzirom na ogromnu prijeđenu "kilometražu" u 23 godine igranja NBA košarke. Upozorio je i na detalj koji nije bitan fanovima, ali jest profesionalcima poput njega. Naime, i trivijalna stvar poput tvrdog madraca ili drukčije vrste jastuka može napraviti ogromnu razliku u osiguravanju vrhunskih performansi na terenu.

– O tome se ne govori puno, ali i različiti kreveti u kojima spavamo utječu na kvalitetu vašeg sna.

Poznato je da LeBron nastoji spavati i do 10 sati, a ako mu je to zbog putovanja uskraćeno tijekom noći, odspava poslijepodne, nakon ručka a prije utakmice. NBA utakmice su jednako mentalni koliko i tjelesni napor pa je igračima katkad potrebna dodatna motivacija kako bi igrali na uobičajenoj razini.

– Trebam nešto da me pokrene. Da me provocira suparnički igrač, možda sudac svojom odlukom, možda navijač svojim ponašanjem. On vam može dobaciti nešto ludo i to vas može pokrenuti.

Još dok je bio srednjoškolac, bilo je jasno da je pred njim nešto veliko. Uostalom, s 18 godina, prije no što je odigrao ijednu profesionalnu utakmicu, potpisao je 90 milijuna vrijedan ugovor s Nikeom. A tada vjerojatno ni sam nije sanjao da će postati najdugovječniji NBA košarkaš koji će u najjačoj ligi svijeta provesti sedam godina više od najvećeg od najvećih Michaela Jordana.

Komore i kupke

No osim što je svojevrsno čudo prirode, on je to postigao i koristeći se svim mogućim sredstvima za održavanje i oporavak.

– Ulažem u svoje tijelo pa idem na masaže i fizioterapije, istežem se, provodim vrijeme i u hiperbaričnim komorama, a namačem se i u ledenim kupkama. Sve što mogu poduzeti da što dulje mogu igrati, spreman sam činiti.

I dok su se igrači poput Charlesa Barkleya i Shaquillea O'Neala oslanjali na Bogom dane fizikalije (dimenzije i snagu), pa nisu trajali dugo nakon što su im te sposobnosti počele opadati, LeBron to radi promišljenije. Umjesto da se oslanja samo na svoju prirodnu atletičnost, osjećaj za igru i strateško razmišljanje neki su od njegovih aduta u dobi koju u američkom sportu zovu "father time".

– Moj atletizam je malo pao, ali srećom ne puno, a još uvijek mogu koristiti druge aspekte svoje igre kako bih i dalje svake večeri radio ono što moram.