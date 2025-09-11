Naši Portali
NBA OBJAVILA

Sportski svijet u šoku! Košarkaška zvijezda otkrila da ima tumor na mozgu

NBA košarkaš Jason Collins javnosti priznao da voli muškarce
11.09.2025.
Collins, 213 cm visoki centar, proveo je 13 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta

Bivši NBA košarkaš Jason Collins (46) trenutno se liječi od tumora na mozgu, objavila je NBA liga. "Jason i njegova obitelj pozdravljaju vašu podršku i molitve te ljubazno mole za privatnost dok posvećuju svoju pažnju Jasonovom zdravlju i dobrobiti," navodi se u priopćenju.

Collins, 213 cm visoki centar, proveo je 13 sezona u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Prvih sedam godina nosio je dres New Jersey Netsa, a kasnije je nastupao za Atlantu Hawkse, Boston Celticse, Memphis Grizzliese, Minnesotu Timberwolvese i Washington Wizardse. Karijeru je zaključio u Brooklyn Netsima.

Tijekom 735 odigranih utakmica bilježio je prosjek od 3.6 poena i 3.7 skokova po susretu. U svibnju 2013. Collins je javno objavio da je homoseksualac, čime je postao prvi aktivni muški sportaš u jednoj od četiri glavne profesionalne lige u Sjevernoj Americi koji je to učinio.

NBA košarkaš Jason Collins javnosti priznao da voli muškarce
Ključne riječi
Jason Collins nba košarka

