Izbornik Srbije: Frustriran sam, odigrali smo amaterski i neshvatljivo

Izbornik Srbije Dragan Stojković Piksi prokomentirao je infarktnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru protiv Kameruna vodili 3:1 i onda za tri minute primili dva gola za konačnih 3:3.

- Osjećamo frustraciju, jer voditi 3:1, a mi ih pustiti da dođu do 3:3... To je frustrirajuće. Mislim da smo jako dobro reagirali nakon njihovog gola, momčad se potpuno digla, uspjeli smo stvoriti nekoliko fenomenalnih prilika i zabiti tri gola. A onda visok izlazak naše obrane koji je apsolutno zabranjen na ovoj razini .To je amaterski, to se ne bi smjelo događati i koštalo nas je pobjede. Svejedno, idemo dalje - rekao je izbornik Dragan Stojković i dodao:

- Frustriran sam rezultatom. Igrači su odlično reagirali, bilo je lijepih akcija. Pogotovo treći gol je majstorija, poezija, ali na ovoj razini ne možete raditi kardinalne pogreške. Šteta , jer smo imali fenomenalan dio utakmice, kontrolu igre i neshvatljive greške.

Susret je prokomentirao i Aleksandar Mitrović.

- Teška utakmica, već smo upisali pobjedu. Naivno smo ispustili tri boda i moram ponovo pogledati utakmicu i vidjeti što se dogodilo. Naivno smo primili tri gola. Ispustili smo pobjedu, ali moramo ići dalje. Ja sam mogao bolje, imao sam šansu i polušansu. Večeras navijamo za Brazil i nadamo se da će u posljednjoj utakmici sve ovisiti o nama - rekao je Mitrović.

Marko Grujić je dodao:

- Svi smo razočarani, nemamo riječi. Logično je da kod 3:1 ideš na 4:1 ili 5:1 i pobijediti suparnika. Ali kod dva dodavanja su nam došli do dvije izgledne prilike. Onda je bilo čupaj, pokušavaj, ali nije lako. Oni dobiju snagu, motivaciju i to je to.

