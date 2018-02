Izbornik Skelin: Hvala Žoriću i Popoviću što podmeću leđa

Ivica Skelin, izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije, objavio je popis od 24 igrača na koje računa za 3. i 4. kvalifikacijsku utakmicu za nastup na Svjetskom prvenstvu. Za zadarske dvoboje s Rumunjskom (23. veljače) i Nizozemskom (tri dana poslije) Skelin je na listu stavio neke igrače kojih nije bilo na popisu uoči prve dvije utakmice, a to su prije svih “otpisani” veterani Marko Popović (35), Luka Žorić (33) i Hrvoje Perić (32).

– Ja ne donosim odluke kako se meni prohtije, nego sam tu da provodim politiku Saveza. Nakon prve dvije utakmice, koje smo izgubili, imali smo sastanak na kojem je zaključeno da moramo učiniti sve da odemo na SP – objasnio je “promjenu kursa” Skelin koji je kontaktirao i sve veterane, “otpisane” nakon neuspješnog Eurobasketa.

– Razgovarao sam ja i s Rokom Ukićem i Markom Tomasom, no oni su mi rekli da je njihovo tjelesno stanje takvo da ne mogu dati maksimum i ja to poštujem. No, isto tako, jako cijenim reakcije Popovića i Žorića koji su se odazvali i spremni su pomoći.

Koliko saznajemo, obojica su spremna podmetnuti leđa, bez uvjeta da, ako se plasiramo na SP, moraju biti na popisu.

– Svaka čast Popoviću i Žoriću zbog toga. Pokazalo se da smo u prve dvije utakmice posebno ranjivi bili na mjestu razigravača pa očekujem da će nam Popović i Stipčević tu dati kvalitetu koju tada nismo imali. Dakako, u nadi da će Stipčević zaigrati ovih dana za svoj klub i brzo nadoknaditi onih 35 dana pauze.

Izvan forme su još dvojica “pojačanja”, Rudež i Babić.

– Rudež je raskinuo ugovor s euroligašem Valencijom i u iščekivanju novog angažmana trenira u Zagrebu, a Babić je nakon pauze od sedam-osam mjeseci počeo igrati za svoj Ulm. Luka nije u formi u kakvoj ga pamtimo, no u situaciji kada ne možemo računati na NBA-evce Bogdanovića i Hezonju, nemamo ga pravo zanemariti. Hrvatska treba Babića.

Treba Hrvatska i dobrog šutera, a Pilepić to jest, baš kao što bi to mogao biti i krilni-centar Zubčić, a on se prošli put nisu odazvali radi klupskih pritisaka.

Na Skelinovu popisu opet se, za svaki slučaj, nalazi i efesovac Simon, no kako još nema dogovora Fibe i Eurolige, zacijelo ni Simona neće biti. Osim spomenutih, na popisu od 24 igrača su još i ovi igrači: Mavra, A. Delaš, Katić, Krušlin, Badžim, Bošnjak, I. Ramljak, Božić, Mustapić, Šakić, Bilan, Planinić, Buva, Sobin i Žganec.